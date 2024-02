Waar zijn Michiel of Niels, Ellen of Silke? Dit zijn de populairste babynamen over de jaren heen

Onze special KW Beebee ligt vrijdag in de winkelrekken en dan duikt onze redactie altijd in de statistieken van de meest populaire voornamen. Dat voornamen een tijdlang populair kunnen zijn en dan stilaan weer verdwijnen, is een feit. Ze zijn ‘in de mode’ en raken er dan weer uit.

Waardóór bepaalde voornamen plots heel veel gegeven worden, is niet altijd duidelijk. Door bekende personen? Sport-, film- of anderen sterren? Een beetje, maar veel minder dan velen geneigd zijn te denken, hebben we al altijd kunnen vaststellen. We vergeleken even de top 20 van de populairste voornamen van 25 jaar geleden met die van 2023 en er vallen toch enkele merkwaardige zaken op…

Ladies first

Op de tabel hieronder merk je dat amper twee meisjesnamen die een kwarteeuw geleden in de top 20 voorkwamen, er nog altijd in staan: Louise en Marie. Het zijn twee klassieke Franse meisjesnamen en ze kwamen een eeuw geleden ook al veel voor. De voornaam van Jezus’ moeder Maria zien we trouwens in de loop der jaren in alle mogelijke vormen: van Mia tot Mieke, van Marijke en Maaike tot Myriam, enz. Marie en Louise kwam vroeger ook geregeld samen voor als Marie-Louise en zelfs in 2023 als Marie-Lou en Marilou in de top 10.

(De vetjes gedrukte voornamen zijn de enige die zowel vorig jaar als 25 jaar geleden in de top 20 staan.)

Arthur blijft scoren

Vier jongensnamen vinden we in de twee tabellen terug. Daar is Louis bij, de mannelijke tegenhanger van Louise. Opvallend is wel dat Arthur, de nummer 1 van vorig jaar, 25 jaar geleden ook al in de top 20 stond, zij het op een wat lagere plaats. Er moeten al een pak jonge Arthurs rondlopen in West-Vlaanderen, want sinds 2005 is Arthur bijna nooit uit de top tien verdwenen. De naam was voor de eerste keer nummer 1 in 2015.

Emiel is net als Arthur ook een jongensnaam die vanuit vroegere generaties is teruggekeerd en nu al vele jaren standhoudt, ook in de Franse spelling Emile. De beste plaats was een 5de in 2016.

Lucas (of Lukas) kwam 25 jaar geleden net in de top 20, de voorbije 20 jaar staat hij constant in de top 10: op de 1ste plaats in 2009, 2012 en 2016. De naam van een van de vier evangelisten was in vroegere generaties eerder zeldzaam. De verkorte vorm Luc (soms Luk) daarentegen was in de jaren vijftig-zestig van vorige eeuw een van de populairste jongensnamen – samen met Marc, ook naar een van de vier evangelisten (Marcus).

(De vetjes gedrukte voornamen zijn de enige die zowel vorig jaar als 25 jaar geleden in de top 20 staan.)

Verdwenen…

Het is ook opvallend hoe sommige voornamen die 25 jaar geleden populair waren, (zo goed als) niet meer gegeven worden. Michiel, de tweede jongensnaam van 1998, is in 2023 in West-Vlaanderen geen enkele keer gegeven! Dat is ook het geval met Niels, Jens en Jarne. Voor Niels is dat met de bekendheid van een Niels Destadsbader (geboren 1988) toch enigszins verbazend. Ook Stijn en Bram – respectievelijk 21e en 25e een kwarteeuw geleden – zijn verdwenen… Uit de top 50 van 1998 werden de jongensnamen Jentl, Maarten, Brecht, Thijs en Gianni vorig jaar niet meer gegeven.

Bij de meisjesnamen werd Jolien (6de in 1998) vorig jaar maar aan één meisje gegeven. Andere namen uit de top 20 die helemaal uit de gratie gevallen zijn, zijn Ellen, Silke, Chelsea en Joyce. In de iets lagere regionen van 1998 werden Kimberly, Kiana en zelfs Tine en Lien nul keer gegeven. Volgens de gegevens van het agentschap Opgroeien, waarop we ons baseren, is er vorig jaar in Vlaanderen zelfs niet één Tine geboren…

En hoe verging het de topnamen van 1998? De meisjesnamen Amber en Laura stonden toen op gelijke hoogte. Ze zijn niet verdwenen. Amber werd in 2023 in West-Vlaanderen nog 15 keer gekozen, goed voor een 56ste plaats; Laure nog 11 keer, goed voor een 78ste plaats. Maxim(e), destijds met grote voorsprong nummer 1, werd nog slechts 8 keer gegeven.

Of hoe voornamen komen en gaan…