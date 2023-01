Waar kunnen vrachtwagens op Torhouts bedrijventerrein parkeren?

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond vroeger N-VA-oppositielid Eva Maes om voldoende parkeerplaatsen voor vrachtwagens te voorzien op het bedrijventerrein De Ringaert aan de Roeselaarseweg. Nu zijn dat er maar drie ter hoogte van het gebouw van koekjesfabrikant Dupon.

“In het verslag van het stedelijke Mobiteam van 8 december zie ik de vraag van het WVI om een parkeerverbod in te voeren op de bewuste industriezone”, aldus een verbaasde Eva. “Het is heel opmerkelijk dat de inrichter van het bedrijventerrein zo’n vreemde vraag stelt. Het advies vanuit het Mobiteam was terecht negatief. De drie parkeerplaatsen langs het gebouw van Dupon zullen echter niet volstaan. Welke oplossing heeft het stadsbestuur in petto voor de vrachtwagenchauffeurs?”

Zoveel mogelijk op privéterrein van bedrijven

“We hebben inderdaad drie voorbehouden parkeerplaatsen voor vrachtwagens op het bedrijventerrein De Ringaert voorzien”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Het betreft een aangelegde parkeerstrook, die specifiek voorbestemd is voor vrachtwagens. Gewone voertuigen mogen er niet parkeren.”

“Het parkeren van vrachtwagens is een intergemeentelijke problematiek, opgenomen in het regionale mobiliteitsplan. Waar mogelijk wordt er geopteerd om het vrachtwagenparkeren maximaal op te vangen op het privéterrein van de bedrijven zelf. In tweede instantie worden er vrachtwagenparkings aangelegd. Deze moeten goed beveiligd en uitgerust worden, onder andere met een fietsenstalling, zodat lokale vrachtwagenchauffeurs vanaf de parking naar huis kunnen fietsen.”