Waar is de Blankenbergse Dijk? Navigatiesystemen vinden weg niet naar juiste straat

Toen Ivo Cappoen en Christa De Groote negen jaar geleden in de Blankenbergse Dijk kwamen wonen, was hun nieuwe adres wel het laatste van hun zorgen. Wisten zij veel dat er ook in Brugge en in Zuienkerke een Blankenbergse Dijk is en de meeste navigatiesystemen daar geen raad mee weten. Navraag bij de buren leerde dat ze lang niet de enige bewoners zijn die hinder ondervinden. “Verkeerde leveringen zijn hier schering en inslag.”

Wie in Blankenberge in de Blankenbergse Dijk moet zijn, zit volgens Ivo Cappoen (72) en zijn vrouw Christa (67) al eens met de handen in het haar. “We hebben hier onlangs eens navraag gedaan in de straat”, zegt Ivo. “En blijkbaar staan we lang niet alleen met ons probleem: onze buurvrouw zag haar nieuwe wasmachine verkeerd geleverd, een ander deed z’n beklag dat de stielman zijn verloren gereden tijd aanrekende.”

“Zelf wonen wij hier ondertussen al bijna tien jaar, maar altijd is het hetzelfde liedje: We vinden jullie niet, zucht het koppel. We namen zelf ook eens de proef op de som: Google Maps maakt er inderdaad automatisch Brugge Sint-Pieters van als we Ivo en Christa hun adres ingeven. “Anderen komen in Zuienkerke terecht, want daar is óók een Blankenbergse Dijk”, zegt Ivo. Dat is diezelfde Blankenbergse Dijk, die doorloopt tot in Brugge.

“Alleen Waze brengt je feilloos tot aan onze voordeur, alle andere systemen gaan de mist in”

“Een paar honderd meter van ons huis – op grondgebied Zuienkerke dus – verandert het naar ‘Blankenbergse Dijk Noord’, nóg verderop wordt het ‘Blankenbergse Dijk Zuid’. De meeste navigatiesystemen raken het spoor onderweg bijster. Als ze het adres om te beginnen al herkennen, tenminste. Alleen Waze brengt je feilloos tot aan onze voordeur”, klinkt het.

Ivo en Christa begonnen zich evenwel pas écht zorgen te maken nadat ook de ambulance eens verkeerd reed. “Ik ben een voormalige kankerpatiënt”, zegt Ivo. “En mijn vrouw en ik worden ook al een dagje ouder: wat als een van ons, of iemand anders uit de straat, morgen een beroerte krijgt? Elke seconde telt dan, wordt er altijd gezegd.” Ten einde raad, gingen Ivo en Christa ook al bij het stadsbestuur aankloppen. “Maar daar konden ze ons óók niet helpen: Da’s een gps-probleem, klonk het. En inderdaad: de post komt wél aan. Heel frustrerend allemaal.”

Historisch

Navraag bij de plaatselijke brandweer leert dat de Blankenbergse Dijk geen alleenstaand geval is. “Er zijn nog af en toe van die adressen die tussen de mazen van het net glippen. Dat vinden wij zelf ook heel vervelend, want wij rijden altíjd op de gps”, klinkt het bij de dispatching. En als die gps een adres niet vindt, moet er dus met een wegenkaart gereden worden. “Zo gaat er soms kostbare tijd verloren.” Volgens de Blankenbergse mobiliteitsschepen Patrick De Klerck werd het probleem van de Blankenbergse Dijk wel al doorgegeven aan de Googles en TomToms van deze wereld. “Maar blijkbaar heeft alleen Waze daar dus iets mee gedaan.”

ICT-schepen Mitch De Geest verwijst naar de CRAB-databank waarin adressen uit heel Vlaanderen zijn opgeslagen, samen met hun zogenaamde puntgeometrie. “Misschien moeten we daar eerst eens te rade gaan, want er zijn tegenwoordig duizend-en-een navigatiesystemen op de markt”, aldus De Geest. De meest ingrijpende oplossing van allemaal – lees: de straatnaam veranderen – is volgens burgemeester Björn Prasse sowieso geen optie. “De Blankenbergse Dijk is een historische naamgeving die al vele decennia, zoniet reeds honderden jaren meegaat”, klinkt het.