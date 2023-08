Waan je een brandweerman tijdens unieke familiedag rond veiligheid in Roeselare

Op zondag 10 september moet je met het hele gezin in de omgeving van de brandweerkazerne en het Stationsplein zijn. De deuren van de kazerne en de politiepost staan dan wagenwijd voor je open. Er is veel animatie voor jong en oud en je komt er ontzettend veel te weten. Brandweerpost Roeselare, politiepost Roeselare, Gemeenschapswachten en Koers. Museum van de Wielersport bundelen de krachten voor de organisatie van deze familiedag.

Het parcours van de Veiligheidsdag heeft de brandweerkazerne en de politiepost op het Stationsplein als trekpleisters. De zone tussenin, de volledige Gasstraat en deels de Leenstraat, wordt ook ingenomen en is die dag dus autovrij.

Voor alle kinderen die dromen over politie en brandweer, wordt het een fantastische dag.

– Bij de brandweer kan je een ritje maken met de brandweerwagen, zelf leren blussen of bijleren over duikers, drones, ambulancediensten, …

– Aan het Stationsplein is er een fietsparcours , je kan er gratis je fiets laten labelen, stoere foto’s nemen bij een politiemoto en combi, …

– In de Gasstraat staat de KOERSbus opgesteld. Daar ontdek je meer over het verleden van het brandweerarsenaal aan het Polenplein. Je kan er ook escape rooms van het Tv-programma ‘Onder Vuur’ spelen.

In de politiepost op het Stationsplein heb je een unieke kans om eens achter de schermen te kijken. Je krijgt er info over de werking van de politiepost en waarvoor je er allemaal terecht kan. Er wordt ook ingespeeld op hedendaagse problematieken, want je gaat achteraf naar huis met een verzameling handige tips over onder meer cybercriminaliteit en diefstalpreventie.

“Roeselare is een stad die groeit, ook op vlak van veiligheid. Naast ieders individuele verantwoordelijkheid in onze samenleving, is er ook de dagelijkse inzet van de veiligheidsberoepen en de stadsdiensten. Soms in de kijker, maar vaak ook ongezien. Allen samen zijn we partner voor een veilige stad. Op de veiligheidsdag zetten we de verschillende werkingen én hun samenwerking centraal”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Veiligheidsdiensten zoeken personeel

Misschien is een job bij de politie, brandweer of Gemeenschapswachten wel iets voor jou? Bij de verschillende infokramen kan je luisteren naar de mogelijkheden om hun korpsen te versterken. Van sportproeven bij de brandweer, selectietesten bij de politie tot uitleg over het takenpakket van een Gemeenschapswacht. De verschillende instanties staan paraat om uitleg te geven.