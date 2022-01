Waaghalzen testen nieuw skatepark uitvoerig uit: “Erkenning voor de sport dankzij Olympische Spelen”

Het is er eindelijk van gekomen. Oedelem heeft vanaf nu een nieuw skatepark in beton, wat duurzamer is en minder lawaai maakt dan een houten of metalen skatepark. Deze realisatie kwam tot stand in samenspraak met enkele lokale skaters en buurtbewoners.

Burgemeester Jos Sypré voelde zich fantastisch toen hij een bezoek bracht aan Den Akker. Ook Ruben Strobbe, schepen van Jeugd voelt zich in zijn sas. “Het nieuwe betonnen skatepark wordt met veel enthousiasme door de jongeren gebruikt”, aldus de schepen. “Na een leuk participatietraject met lokale skaters en buurtbewoners is Oedelem vandaag een eyecatcher rijker. De buren reageren tevreden, want skaten op het nieuw skatepark maakt minder lawaai”, aldus de schepen.

“Ik heb mijn jongensdroom kunnen waarmaken, want als tienjarige heb ik nog met anderen uit de stationsbuurt van Beernem gelobbyd voor een skatepark. Nu, 25 jaar later, ben ik fier dat ik mijn steentje kan bijdragen en dat er een echt betonnen skatepark is, waarvan niet alleen deze generatie, maar ook de toekomstige generaties gebruik kunnen maken. Het oude skatepark dateerde van 2006 en was hopeloos verouderd. De verroeste toestellen vertoonden losliggende onderdelen en gebroken planken. Bovendien werd het park geregeld geviseerd door vandalen, wat tot frustraties leidde bij de skaters en de buurt. De vraag naar een kwalitatief skatepark was dan ook groot.”

Topsport

Het gespecialiseerde bedrijf Concrete Matters ontwierp het nieuw skatepark samen met de Beernemse skaters. Volgens Patricia Waerniers, schepen van Sport, krijgt skaten sinds de Olympische Spelen van 2020 echt de erkenning van topsport. “Daarom dat wij ook in Beernem de skaters ernstig ondersteunen.” De investering bedroeg 86.167 euro. Op 16 maart 2022 volgt nog een feestelijke opening.

Brian Van Ackere, een ervaren skater, is blij met deze realisatie. “Het is schitterend om hier te skaten. Als we met te veel zijn, dan kunnen de kleintjes een gedeelte voor hen uitkiezen. Het is perfect gebouwd voor hen. Voor de ouderen zijn er obstakels genoeg om zich verder te bekwamen.”

(RB)