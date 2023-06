Waag je eens aan een potje boerderijgolf in Westvleteren

Landbouwer en loonwerker Danny Vanquaethem (53) uit de Nachtegaalstraat in Westvleteren is niet aan zijn proefstuk toe. Verleden jaar opende hij een vredesmaisdoolhof naast hun camperboerderij. Nu gooit hij het over een andere boeg en hij richtte een uitgestrekt stuk gras in als een golfterrein.

“We kunnen toch niet elk jaar maïs zaaien op dezelfde plek”, steekt Danny van wal. “En weet je dat sommige mensen het doolhof niet in durfden, door claustrofobie denk ik. Het idee van die boerderijgolf is vorig jaar al ontstaan, maar ik heb het eerst nog wat laten bezinken. Waar het maisveld was, is nu gras gezaaid. In Nederland is boerengolf heel bekend en populair, in België is de sport daarentegen nog bijna nergens te zien.”

“Je moet met je stok waar een klomp aan vastzit tegen een soort handbal slaan”

“Golf of minigolf kennen we allemaal, maar als je eens iets anders wil, is boerengolf een leuk alternatief. Het doel is hetzelfde”, legt Danny uit. “Je moet in zo weinig mogelijk slagen de bal in de holes putten. Het verschil is alleen dat je niet op een kaarsrecht grasveld of minigolfbaan staat, maar in een weiland. In ons weiland, dat 1,40 ha groot is, hebben we de afbeelding van de Zonnekoning ‘gemaaid’ en tussen iedere zonnestraal is er nog een apart spelletje voorzien. Bovendien moet je met je stok, waar een klomp aan vastzit, niet tegen een klein golfballetje slaan, maar tegen een soort handbal van een paar centimeter groot. Een potje boerengolf is gegarandeerd lachen geblazen”, benadrukt Danny nog.

Hulp van gasten

“Het maisdoolhof van verleden jaar was een reuze werk, maar die werd gecreëerd met een zaaimachine met GPS. Het golfterrein daarentegen is volledig met de hand getekend, uitgemeten en daarna gemaaid. Ik heb dit wel een beetje overschat”, zucht Danny. “Maar ik kreeg de hulp van enkele campergasten. Momenteel verblijft hier een man die onlangs zijn vrouw verloren heeft, en voor hem is dat een echte bezigheidstherapie. Dit is hier een beetje zijn tweede thuis geworden, zegt hij. Zonder de hulp van die gasten ging het me nooit gelukt zijn om dit op tijd klaar te krijgen. Door het natte voorjaar was mijn loonwerk bij de boeren een heel stuk achteruitgeschoven en kwam al mijn werk samen. Maar het golfterrein is nu klaar en ik moet alleen nog hier en daar de ‘zonnestralen’ met de grasmachine wat bijwerken”, lacht Danny.

Pop-upbar

Danny doet dit niet alleen voor zijn campergasten, maar evengoed voor de vele wandelaars die dagelijks de mooie streek rond de Sint-Sixtusabdij en de bossen verkennen. “Boerengolf is ook erg leuk als personeelsuitje, familiedag of gewoon gezellig met het gezin. Ook voor verenigingen is dit een aanrader. Bovendien is er ook een pop-upbar in het gazon of bij minder goed weer in de loods.”

De Boerderijgolf is gelegen achter de camperboerderij in de Nachtegaalstraat 1 in Westvleteren en is vanaf 1 juli elke dag geopend, en zal zolang het weer het toelaat openblijven. Kinderen minder dan 8 jaar spelen gratis, voor anderen kost het 7 euro, drankje in de pop-up bar inbegrepen.