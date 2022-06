VZW Zonnebloem in Heule koopt ING-gebouw voor nieuw kinderdagverblijf

Vzw Zonnebloem heeft het gewezen ING-gebouw in de Zeger van Heulestraat 2 in Heule gekocht. Er komt een kinderdagverblijf voor kinderen met en zonder speciale zorgen tot drie jaar. Daarnaast vestigen zich ook het personeel van de mobiele ‘Zonnebloem’ diensten.

Het aangekocht pand wordt een kinderdagverblijf waar kinderen met en zonder zorg samen kunnen spelen en leven”, vertelt directrice Els Vandoolaeghe. “Er is een vergunning verleend voor negen kinderen. Goed voor drie kinderen met bijzondere zorg en voor zes kinderen met gewone ontwikkelingskansen.”

Het gaat om een nieuwe erkenning voor een kinderdagverblijf. “Dit is een nieuw project binnen de Zonnebloem werking. Het is niet evident om een vergunning te verkrijgen. We zijn blij dat er voor Heule middelen en mogelijkheden waren”, zegt Els. “Welke naam het kinderdagverblijf krijgt, verklappen we nog niet. Maar het wordt zeker geen ‘Zonnebloem 2’ of zo.”

Starten in een leefgroep container

“Daar de vraag en nood aan kinderopvang groot is, wachten we niet tot na de verbouwingen van het nieuwe pand. Vandaar starten we al in het najaar het kinderdagverblijf op een tijdelijke locatie, in een leefgroep container op onze site ‘Zonnebloem’ in de Steenstraat. Voor de verbouwingswerken van het nieuwe kinderdagverblijf nemen we architect Pol Sileghem uit Zwevegem onder de arm”, vertelt Els Vandoolaeghe.

Zonnebloem vzw draagt zorg voor kinderen en jongeren tot 25 jaar met een beperking. Deze organisatie versterkt de gezinnen in de persoonlijke zorg om hun kind. Het is een multifunctioneel centrum met een waaier van aanbod van dagbesteding, dagopvang, verblijf, crisisopvang, dienst bij-ZON-der tot ondersteuning bij overgangsmomenten (GIO).

In de ‘Zonnebloem’ verblijven 60 kinderen met zorg tussen de 0 en 21 jaar. Zonnebloem begeleidt ook 20 kinderen op externe plaatsen zoals in kindercrèches en scholen. (CH)