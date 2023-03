VZW Wieder uit Brugge reikt prijzen uit aan verdienstelijke sociale werkers

De vzw Wieder uit Brugge kende aan Brecht Dewilde (van ik z’en van tel) en Sien Dupan (van welzijnsvereniging ‘t Sas) een VUURVOGEL toe: een prijs voor de inzet van verdienstelijke sociale werkers om de armoede te bestrijden. Opmerkelijk gegeven: de winnaars werden geselecteerd door Bruggelingen die zelf in armoede leven.

“Iedereen denkt het. Iedereen voelt het. Maar de vraag is wie doet iets… En gelukkig kunnen we stellen dat er in Brugge heel wat sociale werkers voluit gaan voor ‘doen’ en echt een verschil maken voor kwetsbare burgers”, stelt Pascale Cockhuyt van de vzw Wieder, een Brugse vereniging waar armen het woord nemen.

Beweging

De vzw Wieder lanceerde bij de viering van haar twintigjarig bestaan een oproep onder haar leden – vrijwilligers – om een ‘VUURVOGEL” te nomineren. “Want laat ons wel wezen sociaal werk doet ertoe! Duizend sociaal werkers maken dagelijks het verschil, ook bij ons hier in Brugge”, aldus Pascale Cockhuyt.

“We willen namelijk in Brugge, en ver buiten de stadsgrenzen, een beweging op gang brengen. Met het inspireren en inzetten van burgers, beleidsmakers, sociaal werkers. Die zich voor de volle 110 procent smijt voor de garantie van de grondrechten voor al onze burgers. Nog meer bewuster te gaan voor een warme samenleving, ver weg van de struisvogelhouding. Want zou de wereld er niet een stuk leuker uit zijn, als we allemaal in het onvindbare paradijs kunnen samenleven.”

Ambitie

“Voor onszelf als organisatie hebben we de ambitie om de beweging ‘VUURVOGEL’ levendig te houden. Vandaar dan ook dat we de oproep deden bij onze ‘muzen’, naar aanleiding van Word Social Work Day, maar ook aanvullend werden alle sociaal werkers van OCMW Brugge, Welzijnsverenigingen, CAW en ruime middenveld bedankt via een kaartje vanuit onze organisatie”, stelt Pascale Cockhuyt.

De vzw Wieder kreeg na haar meer dan 60 nominaties binnen en maakte samen met de ‘muzen’ een shortlist. Hieruit werden twee laureaten verkozen: Brecht Dewilde (van de vereniging ik z’en van tel) en Sien Dupan (van welzijnsvereniging ‘t Sas).

“Het mooie aan deze prijs is dat deze nominatie vertrekt vanuit de gasten, en dat maakt het zo speciaal en oprecht. Want wie beter dan hen, weet wat een goeie sterke sociaal werker is”, besluit de coördinator van de vzw Wieder.