Vzw Weg-Wijs organiseert speels taalkamp

De vzw Weg-Wijs organiseerde onlangs een speels taalkamp voor anderstalige kinderen. “Als vzw streven wij naar een inclusieve samenleving en willen we bijdragen aan een zo groot mogelijke integratie van kwetsbare groepen.”

“Naast ontmoeting vinden wij taal heel belangrijk. Taal is immers de sleutel tot werk, onderwijs… De kennis van het Nederlands biedt heel wat opportuniteiten”, aldus voorzitter van de vzw Marc Claeys. Een vijftal vrijwilligers organiseert op maandagnamiddag oefenkansen Nederlands voor anderstaligen uit Zwevegem op een heel laagdrempelige manier.

Voor het eerst in Zwevegem wilde men nu ook de kans bieden aan 15 kinderen tussen 7 en 12 jaar, waarvan de thuistaal niet het Nederlands is, om op een speelse manier te oefenen. Dit gebeurde in het buurthuis De Weg-wijzer. De activiteiten van de vzw zijn gratis, dus ook dit taalkamp. De kinderen kregen over de middag een broodlunch en gedurende de dag werden gezonde tussendoortjes voorzien. (GJZ)