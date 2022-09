Vzw Warriors Against Cancer organiseert loop- en wandelfeest: “Even alle zorgen doen vergeten”

Op 2 oktober organiseert de Warriors Against Cancer vzw een eerste sportief evenement in Marke. “De opbrengst ervan zal volledig gebruikt worden om mensen met kanker te helpen hun gehavende zelfbeeld te herstellen, zowel tijdens als na hun genezingsproces”, aldus lotgenote Evelien Demets.

“Met de nodige ondersteuning en erkenning moedigen we onze Warriors aan om hun innerlijke kracht en zelfvertrouwen opnieuw te ontdekken”, zegt Evelien Demets (39). “Dit doen we door inspirerende therapeutische workshops en fotoshoots te organiseren die constructief bijdragen aan het proces van zelfontplooiing en zelfacceptatie. Als tweetalige vzw staan we open voor Warrior-vrouwen, -mannen en -kinderen van heel België.”

Doorheen het jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep op basis van een vrije bijdrage. “Als vereniging zetten we ons in om geld in te zamelen om al onze workshops en evenementen te kunnen organiseren”, licht Evelien verder toe. “Dat gebeurt onder meer via de verkoop van kunstfotoboeken met portretten van onze Warriors, de jaarlijkse kalender- en gadgetverkoop.

Om de werking een financieel duwtje te geven, kwam het event Run & Walk for Warriors tot stand doordat enkele lotgenoten zelf de koppen bijeen staken. Hiermee hopen ze niet alleen wat extra cashflow te krijgen, maar ook een topdagje te beleven met iedereen die er bij wil zijn. “We hopen op een grote opkomst”, aldus Evelien. “Daarnaast zijn we ook op zoek naar sponsors en giften om onze vereniging verder uit te bouwen.”

“Concreet is het een wandellus van 2,5 kilometer en een looplus van 5 kilometer die loopt langs het groen van Marke. Het parcours is kindvriendelijk en passeert een kinderboerderij en gaat een stukje door het Preshoekbos. Het begin- en eindpunt is het Warriorhuis waar de Feelgood Days plaatsvinden. Dat zijn allerlei activiteiten met betrekking tot heling en herstel zoals een praatgroep, zorgmassage, meditatie, yoga en reiki. In het huis kan op de dag zelf een kijkje genomen worden, voor wie wil is er een standje met een bar en wat versnaperingen en voor de kinderen is er grime en een springkasteel.”

Zoekende na diagnose

Evelien Demets kwam vorig jaar in contact met Vanessa Bossuyt Vigna, de oprichtster van Warriors against Cancer vzw. “Ik ontmoette Vanessa als een warme, supertoffe madam die zelf van dichtbij had meegemaakt wat kanker doet met het zelfbeeld van iemand en die zich nu op een bijzonder mooie manier inzet voor tal van lotgenoten”, getuigt Evelien. “Ik sloot me aan als lotgenote én als therapeute. Na mijn kankerdiagnose en behandelingen ben ik enorm zoekende geweest en ben me gaan verdiepen als coach in voeding en essentiële oliën en relaxatiebehandelingen waaronder reiki. Vanuit een holistische visie ga ik samen op zoek met klanten naar hun doelen en noden.”

“In november 2015 kreeg ik mijn diagnose kanker te horen. Ik was toen bijna drie maanden zwanger van onze tweede dochter”, vertelt Evelien. “Met een borstamputatie en het grootste deel van mijn chemokuren tijdens de zwangerschap en nadien ook nog de bestralingen, was het een bijzonder zwaar parcours. Met een pasgeboren baby in huis, de antihormoontherapie die je van de ene op de andere dag in een kunstmatige menopauze brengt, was het herstellen met vallen en opstaan.”

“Tot op vandaag volg ik nog steeds de antihormoontherapie. Het is voor mij zeer dankbaar om in het Warriorhuis mijn ervaringen te kunnen delen met lotgenoten en zeer deugddoend om hen even hun zorgen te doen vergeten tijdens een leuke workshop of een relaxatiemomentje.”