Vzw VVSA oefengroep viert haar 40ste verjaardag

De vzw VVSA Kortrijk vierde haar 40ste verjaardag. De eerste bijeenkomsten van de Watertrappers vonden plaats in het zwembad van De Kindervriend in Rollegem. De leden vierden dit met een etentje in Hula in Heule. Zowel voorzitter Karine Braems als ergotherapeute Ingrid Baert werden in de bloemetjes gezet.

De Watertrappers is de naam van de VVSA Oefengroep in Kortrijk. Het is zowel een patiënten- als een sportvereniging aangesloten bij Parantee-Psylos, een sportfederatie voor mensen met beperkingen. Naast het wekelijkse zwemuurtje worden ook cursussen gevolgd en infomomenten gegeven. Georges Vercruysse was er al bij van in het begin.

“Ik had gereageerd op een advertentie in de krant. We waren in het begin met twee, José Crombez en ik. Kort daarna is ook Daniël erbij gekomen. De oefeningen vonden plaats in het verwarmd zwembad van De Kindervriend. Kinesitherapeut Vincent Wauthier begeleidde ons. We denken dat het initiatief bij wijlen Dokter De Moor lag. Hij was een reumatoloog in de Sint-Niklaaskliniek in Kortrijk. Vincent Wauthier had als kinesitherapeut patiënten met Bechterew.”

De eerste lessen vonden plaats in 1982. De nationale vereniging bestond toen nog niet. De vereniging werd dan uit de grond gestampt met Daniël uit Kuurne en iemand uit Wevelgem. Maurice De Beer was de eerste die de groep echt geleid heeft. In 1992 begon de oefengroep in het Magdalenazwembad.

Lotgenoten

30 jaar geleden is Frank Vanderbeken lid geworden. “Ik ging naar een vergadering van de vereniging in de oude dekenij en zou contact hebben met lotgenoten. Mijn vrouw was mee en ze schrok, want we zagen wat de ziekte kon teweegbrengen. We werden echter gerustgesteld: ik zou ook verstijven, maar recht verstijven. Die bultjes van vroeger konden met medicatie tegengegaan worden.”

27 jaar geleden startte Frank als voorzitter. “Maurice De Beer was ziek en vroeg me om het over te nemen. Ik deed dit 23 jaar samen met Pol Debergh uit Ledegem.” Toen Frank voorzitter werd, waren er 6 à 7 mensen in de oefengroep. “Ondertussen zijn we met 25 leden. Er komen altijd 10 tot 15 mensen oefenen in het water, dit onder deskundige begeleiding van ergotherapeute Ingrid Baert.” Na 23 jaar voorzitterschap gaf Frank in 2017 deze functie door aan Karine Braems uit Heule.

