VZW Vrijwilligerswerk De Schakel viert het twintigjarig bestaan: “Onze vrijwilligers zijn goud waard”

20 jaar geleden werd vzw De Schakel boven de doopvont gehouden. De vrijwilligersorganisatie probeert jaarlijks heel wat mensen en groepen te helpen, maar organiseert ook allerlei activiteiten en vormingen voor hun vrijwilligers. De groep kan rekenen op een sterk team. Deze week stond de viering van hun verjaardag op het programma.

Het was eigenlijk het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Midden-West-Vlaanderen die 20 jaar geleden het initiatief nam om vzw Vrijwilligerswerk De Schakel op te richten. “We mogen dit jaar ons 20-jarig bestaan vieren en daar zijn we heel trots op”, begint secretaris Erik Vantomme, die al van bij de start secretaris is bij De Schakel. “Samen met Jan Vanneste, die voorzitter is, kunnen wij rekenen op een team die de hele werking in goede banen leidt. Onze vrijwilligers zijn goud waard en we proberen dan ook heel goed voor hen te zorgen.”

Drie domeinen

De Schakel probeert mensen, gezinnen en groepen te helpen, die vragen of problemen hebben rond welzijn. “We kregen erkenning door de overheid op drie domeinen. We proberen de weerbaarheid van jongeren te verhogen, de zelfredzaamheid van mensen in armoede te verbeteren en we proberen begeleiding te geven aan mensen met psychologische problemen en moeilijkheden. Hiervoor hebben we onze vrijwilligers meer dan nodig. Daarnaast kunnen we rekenen op steun van de overheid.”

We zijn ervan overtuigd dat we prachtig werk leveren voor veel mensen in moeilijkheden

Op vandaag bestaat vzw De Schakel uit acht organisaties. Samen is de hele groep goed voor 230 vrijwilligers. “De organisaties die bij ons aangesloten zijn zijn CAW Centraal-West-Vlaanderen, vzw De Sociale Kruidenier RSL, Open Cirkel, vzw Sint-Vincentius Beveren, vzw saMENSpel, vzw TOV – Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden, Televestiaire en Netwerk Kwadraat. Onze Raad van Bestuur bestaat uit een afvaardiging van verschillende mensen uit de deelorganisaties.”

Er zetelen op vandaag nog vijf stichtende leden in de Raad van Bestuur: Nathalie Beernaert, Inge Vanderhaeghe, Piet Snoeck, Jean-Paul Van Severen en Erik Vantomme die al 20 jaar secretaris is. “Bij de viering van onze vereniging op donderdag 10 februari mogen wij met zijn vijven een eremedaille in ontvangst nemen van de provincie. Dat zal zeker een speciaal moment worden.” glundert Erik.

De Schakel probeert vooral veel te helpen en te ondersteunen, maar ze vergeten daarbij zeker hun eigen vrijwilligers niet.

Vormingsmomenten

“We zetten jaarlijks een aantal activiteiten voor onze mensen op het getouw waar we kunnen op rekenen. Zo zijn er vormingsmomenten die we zelf organiseren. We laten een interessante spreker komen die dan rond een bepaald thema een uiteenzetting komt doen. Daarnaast organiseren we nu en dan educatieve uitstappen. Dat gaat van een bezoek aan Hoeve Ter Kerst en Dominiek Savio tot een bezoek aan AZ Delta”, gaat Erik verder. “Jaarlijks hebben we ons vrijwilligersfeest in De Zilverlink in Roeselare. We houden eraan om onze vrijwilligers in de watten te leggen.”

“We kunnen rekenen op 230 vrijwilligers, dat is goed voor 14.303 werkuren in een jaar. Dat zijn niet minder dan 8 voltijdse functies! We doen er heel graag nog eens 20 jaar en meer bij, want we zijn ervan overtuigd dat we prachtig werk verzetten voor de mensen.” (MV)

Wil je meer info of heb je interesse om zelf vrijwilliger te worden? Dat kan via www.deschakelvzw.be.