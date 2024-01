Vzw Vrienden van Preetjes Molen in Heule wordt ontbonden

Op een bijzondere algemene vergadering hebben de Vrienden van Preetjes Molen beslist om hun in 1990 opgerichte vzw te ontbinden. Sinds 2016 is de molen eigendom van de stad Kortrijk. De leden, met drie aangestelde molenaars, hebben al meerdere meldingen gedaan naar het stadsbestuur over de onveiligheid van de molen, tot nu toe zonder gevolg. Vraag is of de molen – die uniek is in de wereld – straks weer zal kunnen draaien.

De vlaszwingelmolen is het kroonjuweel van het Heulse erfgoed én uniek in de wereld. Hij werd in 1866 gebouwd door Ivo Deprez, vandaar ‘Preetjes Molen’. De bouwer overleed aan de vooravond van WO I in 1913. Zijn kinderen hielden de molen nog even in bedrijf, maar dan stopte het. Gelukkig bleef de molen bewaard en in 1944 werd hij officieel beschermd.

Verval dreigde en bijna 40 jaar geleden vroeg de heemkundige kring Langs d’Heuleboorden aandacht voor de molen. Nadat een storm in januari 1990 de molen flink wat schade had toegebracht, lanceerde Luc Soens in het tijdschrift Heulespiegel een noodkreet die niet in dovemansoren viel. Hetzelfde jaar werd de vzw Vrienden van Preetjes Molen opgericht en in 1992 kreeg men de molen in erfpacht. Met één groot doel: de molen te restaureren en zelfs weer maalvaardig te maken. De vzw nam talrijke initiatieven om geld in het laatje te brengen. Van concerten tot een deelname aan de Wies Andersenhow op televisie met de steun van Ingeborg. De herindienststelling gebeurde in 1996.

Onveilig

Al sinds 2009 zorgen gediplomeerde molenaars ervoor dat Preetjes Molen geregeld open is voor het publiek en ook draait: eerst Henri Kerckhof en Koen Aelvoet, sinds 2021 ook Jurgen Van Heghe. Uiteindelijk werd de molen in 2016 eigendom van het Kortrijkse stadbestuur. Het museum Texture nam de exploitatie in handen. De vzw Vrienden van Preetjes Molen bleef bestaan. Men hield een oogje in het zeil en verleende hulp bij de openstelling voor bezoekers. Nu heeft de vzw beslist om zichzelf te ontbinden.

De molenaars blijven bereid om de molen te laten draaien (normaal gezien één zondag per maand vanaf april), maar zullen dat pas doen als het stadsbestuur de nodige stappen onderneemt inzake veiligheid. “We zijn niet gelukkig met de behandeling door het stadsbestuur”, zeggen ze. “Als er iets zou gebeuren, zijn wij verantwoordelijk. Momenteel is de toestand niet veilig en dat is gemeld aan het stadbestuur, tot nu zonder gevolg. Pas als de situatie veilig is, zullen we weer draaien. De politici hebben wellicht andere prioriteiten. Leieboorden en andere projecten zijn belangrijker dan een molentje in Heule. Vraag is ook hoeveel Heulenaars er nog wakker van liggen?”

(NOM)