Vzw voor Kinderen uit Wielsbeke trekt met bijna 70 deelnemers naar Dodentocht: “We zorgen voor voldoende steun”

Vzw voor Kinderen neemt voor de zesde keer deel aan de Dodentocht. De wandeltocht zal op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus plaatsvinden in Bornem en wordt door de voorspelde hitte ingekort van 100 tot 65 kilometer. Bijna 70 deelnemers zullen door deel te nemen geld inzamelen voor de Wielsbeekse vzw. “Na twee jaar stilliggen is dit onze eerste activiteit”, zegt voorzitter Arne Casteleyn.

Vzw voor Kinderen werd opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek naar de stofwisselingsziekte mucoviscidose. Dat breidde de vzw uit naar het ondersteunen van andere projecten die zieke kinderen helpen. In 2015 nam Vzw voor Kinderen voor het eerst deel aan de 100 kilometer lange Dodentocht. Na twee coronajaren is het nu de zesde deelname.

“Al twee jaar hebben we niets kunnen organiseren. We hebben twee jaar op onze financiële reserve kunnen rekenen, maar om het onderzoek naar mucoviscidose te kunnen blijven steunen, kunnen we een nieuwe deelname aan de Dodentocht goed gebruiken”, geeft Arne aan.

Met bijna 70 deelnemers trekt de vzw richting Bornem. Drie jaar geleden waren dat er nog dubbel zoveel. Toen was dat de grootst deelnemende groep ooit aan de Dodentocht.

“Na twee jaar stilliggen moeten we tevreden zijn met dit aantal. We betalen het inschrijvingsgeld van de deelnemers en geven hen logistieke steun, bevoorrading en verzorging. In ruil daarvoor vragen we de deelnemers zich te laten sponsoren. Dat kan met een vast bedrag, een bedrag per kilometer en een bonus bij het uitlopen. We hebben er als vereniging alle baat bij dat onze deelnemers de tocht uitlopen, dus ondersteunen we hen zoveel mogelijk.”

Te groot risico?

De Dodentocht begint vrijdag om 21 uur. Deelnemers moeten de tocht uitwandelen voor 1 uur ‘s middags zaterdag. De weerberichten voorspellen een hete Dodentocht en dat voelt de vzw nu al. “Enkele ingeschreven deelnemers wensen liever geen risico te nemen bij zulke temperaturen. Daar hebben we alle begrip voor. We hopen dat onze groep niet te veel uitdunt en zullen zeker voor voldoende steun zorgen”, verzekert Arne die zelf ook een shift voor zijn rekening zal nemen.

Met de opbrengst zal de vzw het onderzoek naar mucoviscidose steunen, maar er lopen ook nog andere projecten. Enkele jaren geleden schonk Vzw voor Kinderen hypnosebrillen aan enkele ziekenhuizen in de buurt. “Zo hoeven kinderen niet verdoofd te worden bij bepaalde ingrepen, maar nemen de hypnosebrillen de pijn weg. Verder hebben we in het begin van corona ook mondmaskers en ander beschermingsmateriaal aan ziekenhuis geschonken”, weet Arne nog.

De Dodentocht is voor Vzw voor Kinderen de eerste activiteit sinds lang. In 2023 zullen er zeker nog volgen. “We broeden al op enkele ideeën om de vzw weer in het daglicht te stellen. Maar voorlopig is het nog te vroeg om daar al iets van te lossen”, besluit Arne.

