Vzw Victor opent met Autitheek informatiecentrum over autisme in Roeselare

Vzw Victor opende met hun Autitheek in de Iepersestraat een gloednieuw informatiecentrum over autisme en alle aan autisme gerelateerde thema’s.

“Met dit initiatief willen we vanuit onze vzw mensen van heel de provincie ondersteunen in hun zoektocht naar betrouwbare informatie rond autisme”, vertelt verantwoordelijke en begeleidster Rani Tytgat. “Met dit concept breiden we ons ondersteuningsaanbod en netwerk gevoelig uit. Hier is echt wel nood aan. De ervaring leert dat het vinden van geschikte informatie vaak een hele zoektocht is. Door het openstellen van onze bibliotheek kunnen we alle mensen helpen. Als enige plek in West-Vlaanderen kun je bij ons terecht voor een ruim aanbod aan boeken voor alle leeftijden. Er zijn leesboeken voor (jonge) kinderen en adolescenten.”

“Je vindt hier ook ervarings- en theoretische lectuur. Daarnaast ontlenen we heel wat sensorisch materiaal en educatieve hulpmiddelen. Denk maar aan speciale autismevriendelijke wekkers of eetgerei, noise cancelling hoofdtelefoons en verzwaarde dekens om rust te brengen. Mensen met de diagnose autisme kunnen hier bepaalde zaken uittesten voor ze eventueel tot aankoop overgaan. We richten ons niet alleen naar personen met autisme maar ook naar hun omgeving, naar studenten, hulpverleners of jeugdwerkers.”

Infoavonden

De vroegere uitvalsbasis van vzw Victor bevond zich op de O. L.-Vrouwemarkt. “Die was hopeloos verouderd”, aldus Rani. “Op de nieuwe locatie hebben we een extra zaal om onze infoavonden te laten plaatsvinden. Momenteel werken we met een 25-tal thuisbegeleiders die naar alle uithoeken van West-Vlaanderen worden uitgestuurd. De wachtlijsten voor thuiszorg zijn enorm lang. Vooral op dat vlak is onze Autitheek een belangrijke troef. We proberen ons aanbod af te stemmen op mensen die nog geen thuisbegeleiding hebben. Ook zij kunnen bij ons terecht voor die broodnodige info.”

“Het zijn vooral thuisbegeleiders die in onze Autitheek staan. Zij bieden rechtstreeks hulp bij het zoeken naar het juiste materiaal. Via onze website vind je informatie hoe je lid kunt worden. Langs die weg kan je trouwens ook online onze catalogus met alle beschikbare materiaal raadplegen.” Deze nieuwe Autitheek bevindt zich in de Iepersestraat 11 in Roeselare. (Koen Kerkaert)