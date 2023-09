Vzw Thûs opent de deuren: “Ontdek onze werking en nieuwe locatie”

De nieuwe locatie van vzw Thûs, Doornstraat 18 in Poperinge, kan je ontdekken tijdens het weekend van 2 en 3 september. Thûs is een huis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vzw Thûs is een Poperingse vzw die op een laagdrempelige manier mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt. Het is een werking voor en door lotgenoten, die wil inzetten op ontmoetingskansen voor mensen die het mentaal moeilijk hebben. Thûs werd opgericht tijdens de coronacrisis toen mensen met een psychische kwetsbaarheid het extra moeilijk hadden. Wat begon met de organisatie van coronaveilige wandelingen groeide uit tot een volwaardige werking waar mensen met een psychische kwetsbaarheid zichzelf kunnen zijn.

“Het loopt momenteel goed met Thûs. Nu en dan komen er nieuwe leden bij. Deels door de mond-tot-mondreclame, deels door doorverwijzingen van andere instanties. Mobiele team, langdurige nazorg, sociale dienst OCMW of andere partners”, zegt Patrick Samyn van Thûs Poperinge vzw.

Nieuwe locatie

“Momenteel zijn we open op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 tot 17 uur. Op de eerste maandag van de maand is er een verwennamiddag voor de jarigen die de vorige maand jarig waren. Er worden knutsel, spelletjes, en crea namiddagen georganiseerd. Ook gaan we nog regelmatig wandelen. Nu we een nieuwe locatie hebben in de Doornstraat, kunnen we kijken om onze werking verder uit te breiden. Er zijn momenteel gesprekken bezig met Hedera uit Ieper die onze locatie willen gebruiken om met hun mensen bij ons activiteiten te organiseren”, zegt Patrick.

“Onze nieuwe locatie is echt een zegen voor ons. Het is een gezellige, huiselijke woning met een terras en tuintje. De vorige eigenaar was een schrijnwerker en had een atelier. Dit atelier heeft enorm veel potentieel om er iets moois van te maken in de toekomst. We hebben nog veel werk, maar we gaan de goede richting uit.”

Opendeur

”Tijdens het weekend van 2 en 3 september organiseren we een opendeur en houden we een verkoop van afhaalmaaltijden. Op zaterdag 2 september van 14 tot 18 uur kunnen mensen kennismaken met onze werking. Er is doorlopend een bar en er kunnen volksspelen gespeeld worden”, zegt Patrick.

“Thûs kan je ook steunen door een afhaalmaaltijd te kopen. Op 3 september kan je van 10 tot 12 uur de bestelling oppikken. Als afhaalmaaltijd is er vol-au-vent met frietjes en groenten voor 15 euro per persoon. Voor kinderen jonger dan 12 jaar betaal je 8 euro. Voor een fles picon maison betaal je 15 euro.”

Inschrijven gebeurt via vzwthus@gmail.com of via 0470 26 42 81. Inschrijven kan tot 25 augustus. Betalen doe je via overschrijving met vermelding naam en aantal porties volwassenen en kinderen. Reservatie is definitief na overschrijving op BE19 1030 7564 4712.