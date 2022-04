VZW Ten Distel organiseert kroegentocht tijdens kermis in Sint-Joris

De nieuwe kermisvereniging Ten Distel organiseert tijdens het kermisweekend van Sint-Joris een bijzondere kroegentocht. Een huifkar zal de cafégangers van de ene locatie naar de andere brengen.

In de Beernemse kermismaand is het dit weekend de beurt aan Sint-Joris. Voor de lokale kermisvereniging is dit feestweekend een goede opwarmer voor de grotere festiviteiten van september. “Daar ligt onze focus nog steeds. Naast deze kroegentocht hebben we geen andere evenementen. We richten ons helemaal op de septemberkermis waarbij we terug met een ferm programma willen uitpakken”, legt voorzitter Jens Lambrecht uit.

We wilden de lokale bewoners en bezoekers van de kermis gewoon iets extra aanbieden

Op zaterdagavond schakelt de vereniging tussen zeven en elf uur een huifkar in. Die brengt de feestgangers langsheen de vijf verschillende stops. “Aangezien er in Beernem maar twee cafés zijn, worden de stops aangevuld met locaties van andere verenigingen. Zo kunnen ook zij hun werking in de kijker zetten. De huifkar stopt bijvoorbeeld bij de Chiro en aan het voetbalveld, waar de mensen natuurlijk iets zullen kunnen nuttigen. Onze vereniging vormt de vijfde stop. Wij nestelen ons in zaal Sinjo waar we ook een draaiende rodeostier zullen opstellen. Optredens of een DJ zijn er deze keer niet, maar zo’n kermisattractie zal voor minstens even veel ambiance zorgen”, lacht Lambrecht.

Naambekendheid

Omdat vzw Ten Distel het evenement zo toegankelijk mogelijk wil houden, is vooraf inschrijven niet nodig. “We wilden de lokale bewoners en bezoekers van de kermis gewoon iets extra aanbieden. Dat we de lokale verenigingen er kunnen bij betrekken, is alleen maar een pluspunt.”

In het najaar wil de organisatie het succes van de septemberkermis in 2022 verlengen. “Voor dat weekend kenden weinig mensen onze vereniging omdat we door corona niks konden organiseren. Nu is er meer naambekendheid en hopen we opnieuw op een erg succesvolle editie. Er zal opnieuw een walking diner zijn op vrijdag, op zaterdag organiseert Feestcomité Reigerlo weer een rommelmarkt en ’s avonds is er de koers op rollen en een heuse afterparty. Samen met de Kassei Klievers is er op zondag een kinderkoers en op maandag organiseren we iets voor de derde leeftijd. Later op het jaar willen we ook nog uitpakken met een activiteit rond Halloween, maar dat project staat nog in zijn kinderschoenen”, besluit de voorzitter. (AVH)