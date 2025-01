Vzw Tegoare organiseert opnieuw het Geefplein

vzw Tegoarde, voorheen bekend als De Statie, organiseert op zaterdag 1 februari een nieuwe editie van ‘Het Geefplein’ in parochiaal centrum De Kring. “Het geefplein is een soort rommelmarkt waar je je portefeuille niet nodig hebt”, zegt An Vannevel van vzw Tegoare.

Vzw Tegoarde, de vernieuwde naam van vzw De Statie, blijft uitpakken met evenementen om leven in de Sijseelse brouwerij te brengen. De vereniging heeft ook oog voor sociale projecten waarbij burgers elkaar steunen. Zo werd in 2018 voor het eerst uitgepakt met Het Geefplein. Op 1 februari komt er een nieuwe editie van het initiatief, van 10 uur tot 16 uur in Parochiaal centrum De Kring naast de kerk. “Het Geefplein is wel een project dat aanslaat, want we zitten intussen al aan de zesde editie. Ik noem het vaak een rommelmarkt waarbij je je portefeuille niet nodig hebt”, zegt An Vannevel van vzw Tegoare. Iedereen is vrij om te komen snuisteren en neemt gratis de spulletjes mee die hij of zij kan gebruiken.”

“Heb je nog kleding boeken, speelgoed, babyspullen, keukengerei, hobbymaterialen, fietsen,… die een tweede leven verdienen? Schenk ze dan aan het Geefplein!”, zegt An Vannevel. “Alle gedoneerde spullen worden nagekeken en gesorteerd. Onze enthousiaste vrijwilligers krijgen daarvoor hulp van cliënten uit de dagbesteding van vzw Oranje in Sijsele.”

Er zijn nog inzamelmomenten op zaterdag 25 januari van 10 uur tot 16 uur, zondag 26 januari van 13.30 uur tot 16 uur, maandag 27 januari van 13.30 uur tot 20.30 uur, dinsdag 28 januari van 13.30 uur tot 16.30 uur, woensdag 29 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur en donderdag 30 januari van 13.30 uur tot 16.30 uur.

“Wij van vzw Tegoarde zetten met dit Geefplein in op het bevorderen van duurzaamheid, versterken van het gemeenschapsgevoel, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een Geefplein combineert plezier, duurzaamheid en sociale verbinding en vormt zo een inspirerend evenement dat de samenleving bewuster en groener maakt”, besluit An Vannevel. (PDV)