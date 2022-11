Vzw ‘t Huzeke bereidt en verkoopt 500 liter tomatensoep

Het wordt intussen behoorlijk koud en daar heeft vzw ‘t Huzeke de perfecte oplossing voor. Op zaterdag 26 november organiseert men een tweede soepverkoop in en rond Emelgem. Iedereen kan verse tomatensoep bestellen en afhalen, maar er rijdt ook een soepbakfiets rond.

Vzw ‘t Huzeke werd opgericht in 2009. De vzw beheert en onderhoudt de gebouwen van de Chiromeisjes in de Graaf de Montblanclaan 36/1 in Emelgem. “Het gebouw van de Chiromeisjes werd officieel ingehuldigd in 2014. Het werd gebouwd door een hele horde vrijwilligers en gesponsord door tal van gulle schenkers, sympathisanten en met de hulp van de stad en de overheid”, start Cindy De Weduwe van de vzw.

“Wij onderhouden en beheren de gebouwen, maar daar is natuurlijk geld voor nodig. We organiseren jaarlijks met onze werkgroep De Funding een aantal acties om wat geld in het laatje te brengen. Onze soepverkoop komt er voor de tweede keer, na het succes van vorig jaar. We hopen dat te kunnen evenaren.”

Mobiele bakfietsbrigade

Op zaterdag 26 november brengen de vrijwilligers van ‘t Huzeke heerlijke soep aan de man en vrouw. “Ons doel is om 500 liter soep vers te bereiden en die daarna te verkopen. Gelukkig kunnen we rekenen op veel helpende handen. We kopen onze tomaten en bouillon zo voordelig mogelijk aan en gaan dan met zijn allen aan de slag”, zegt Cindy.

“We proberen op voorhand heel wat litertjes heerlijke tomatensoep te verkopen. Dat doen we via een eenvoudig systeem met Google Forms, de link is te vinden op onze Facebookpagina. We rijden die dag ook met een aantal mobiele brigades rond. Onze mensen op de bakfiets zullen hopelijk liters soep kunnen verkopen in de straten van Emelgem. Een liter soep kost 4 euro. Als je 10 liter bestelt, krijg je de elfde liter er zomaar bovenop!”

De opbrengst van de soep zal goed besteed worden. “We willen ons gebouw schilderen met onze winst. Vorig jaar hebben helaas enkele vandalen graffiti op het gebouw gespoten. We konden op onze verzekering rekenen om die muur aan te pakken, maar we willen nu ook de rest van het gebouw een laagje verf geven.” legt Cindy uit.

Nieuwe gordijnen

“Mocht er nog geld over zijn, dan kunnen we dat zeker gebruiken om nieuwe brandwerende gordijnen te maken gezien de vorige aan vervanging toe zijn. De opbrengst komt sowieso goed terecht.” De vrijwilligers hopen op een succesvolle verkoop. “Het is natuurlijk mooi meegenomen als we onze vzw gezond kunnen houden. Zo kunnen we ons gebouw in topconditie houden en daar doen we ‘t voor! We hopen op een goede verkoop!”

(MV)