Vzw Spi’riet schenkt 500 euro aan Zonnehart

De Torhoutse vzw Spi’riet heeft een cheque van 500 euro geschonken aan Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO om de schoolwerking te steunen. Zonnehart is al decennialang een vaste waarde in de regio. Deze school voor buitengewoon basisonderwijs type 2 en buitengewoon kleuteronderwijs type 9 begeleidt kinderen met een verstandelijke beperking en kleuters in het autismespectrum. Vzw Spi’riet is een Torhoutse vereniging die jaarlijks een muzikale avond organiseert met verschillende muziekstijlen en dat allemaal live on stage. Deze enthousiaste vrijwilligers schenken de opbrengst van hun evenement telkens aan verschillende goede doelen. Zonnehart behoort al jaren tot een van die goede doelen. (BC/foto Coghe)