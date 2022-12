Vzw Seniorenzorg Lendelede viert zilveren jubileum

De vzw Seniorenzorg Lendelede bestaat volgend jaar 25 jaar. “Het hele jaar zal in het teken staan van dat jubileum”, zegt algemeen directeur Emmy Demasure. “Officieel zetten we dat feestjaar in op dinsdag 10 januari en daarna staan er elke maand een of meerdere interessante activiteiten op de agenda. We willen een open huis zijn waar iedereen welkom is en waar de bewoners weten wat er buiten de zorginstelling gebeurt.”

De vzw Seniorenzorg Sint-Vincentius Lendelede werd opgericht op 1 juli 1997 met als doel het werk van de Zusters van de Heilige Vincentius in Lendelede verder te zetten en uit te bouwen. In 1998 werd het beheer overgedragen van de Zusters naar de vzw Seniorenzorg die volgend jaar dus 25 jaar bestaat.

Lange geschiedenis

Maar daar gaat nog een lange geschiedenis aan vooraf waarin de naam van pastoor De Beir en de Zusters van Vincentius à Paulo centraal staan. Zij zorgden vanaf begin de jaren 1800 op de plek waar nu het woon-zorgcentrum staat voor armen, zieken, en ouderen en hadden er een oudemannenhuis, een oudevrouwenhuis, een ziekenhuis, een weeshuis voor jongetjes en van 1951 tot 1961 was er ook een materniteit. Van 2006 tot 2012 bouwde de vzw het huidige nieuwe woon-zorgcentrum Aksent met annex assistentiewoningen, zorgflats en een centrum voor dagverzorging dat later zal verhuizen naar het vroegere KBC-gebouw iets verderop in de Izegemsestraat.

“Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de vzw Seniorenzorg brengen we met ons team zelf een magazine uit met de historiek van het woon-zorgcentrum, interviews met bewoners, familieleden, medewerkers en met een blik naar de toekomst”, zegt de directeur. “Na de officiële start van het feestjaar op 10 januari volgt op 20 januari Aksent Wintert waarop familieleden en de buurtbewoners welkom zijn. Woensdag 28 januari organiseren we een Gedichtendag in Aksent. Kathy en Charlotte zullen de ramen van Aksent decoreren met gedichten en illustraties van onze eigen medewerkers.”

Lendlee Koerse

“Op 19 maart, Dag van de Zorg, nodigen we de studenten uit de zorg uit om bij een ontbijt of een kom soep kennis te maken met Aksent dat ze misschien kunnen kiezen als stageplaats. Met Lendelede Kermis eind augustus wil Aksent in beeld komen en we denken er onder andere aan om medewerkers op de maandag van Lendlee Koerse vóór de start van de koers een rondje te laten meerijden.”

Met vakantie

Een topper op het feestprogramma is ongetwijfeld de vijfdaagse vakantietrip van de bewoners eind september. “We trekken met de bewoners die dat willen en ook kunnen een vijftal dagen op vakantie naar een of andere bestemming. Met wie niet mee kan brengen we dan een bezoekje aan de vakantiegangers. Op die manier halen we onze bewoners eens uit hun dagelijkse ‘zorgcontext’. We doen dat in samenwerking met studenten van Vives voor wie die vakantie een stageweek kan zijn. In december sluiten we af met een evenement waarin we even terugblikken op dat feestjaar.”