Vzw Rinus start met subsidiëren van kleinschalige sociale projecten: “We focussen op kwetsbare ouderen en kinderen”

Nu vzw Rinus uit Roeselare geen uitbatingskosten meer heeft – het ontmoetingsoord werd overgedragen aan Motena – is er ruimte en geld vrij om kansarmen te helpen. “We focussen op kwetsbare ouderen en kinderen”, aldus Dries Messeyne. Een eerste project dat hiervan zal genieten is PAR, de Paasactie Roeselare.

Het Ontmoetingsoord Rinus staat in de Beverseaardeweg. Tot voor kort was Rinus een onafhankelijk project, opgebouwd met de erfenis van Saturnijn Aerbeydt (1913-1996). “Deze mecenas bouwde met eigen kapitaal in Ten Elsberge onder andere een bolletra, maar omdat er daarnaast ook plaatsgebrek dreigde, spendeerde hij een groot deel van zijn geld aan de bouw van Ontmoetingsoord Rinus. Rinus was de roepnaam van Saturnijn toen hij student was in het Klein Seminarie. Het gebouw aan de overkant van Ten Elsberge kan worden afgehuurd voor socio-culturele projecten”, vertelt Dries Messeyne.

Extra geld vrij

“Rinus werd een vzw die vooral de uitbating van het centrum moest regelen. Ook die vzw kreeg financieel een flinke duw in de rug van Saturnijn. Maar nu is het pand overgedragen aan Motena. Dat was zo geregeld bij de bouw ervan, maar dat betekent niet dat de vzw Rinus ophoudt te bestaan. Integendeel, de vzw beschikt nu plots over een kapitaal dat niet meer moet worden gebruikt voor onderhouds- en uitbatingskosten. En met dat geld willen we de komende jaren iets nuttigs doen.”

“Conform onze doelstellingen gaan we elk jaar kleinschalige projecten ondersteunen die zich richten op kwetsbare ouderen enerzijds en op kwetsbare kinderen anderzijds”, legt voorzitter Johan Vandekerkhove uit. “We waren meteen akkoord dat dit een laagdrempelig iets moest worden. We kijken dus uit naar mensen of verenigingen die een projectvoorstel willen indienen. Dat zal eenvoudig kunnen door het project kort voor te stellen. We zouden wel graag zien dat het opgestarte project dat onze steun geniet, streeft naar continuïteit en dat het ook na onze subsidiëring verder loopt.”

Paasactie Roeselare

“We gaan elk jaar 7.500 euro vrijmaken waarmee we minstens twee projecten van organisaties, verenigingen, vrijwilligers of doelgroepen uit Roeselare willen helpen”, gaat secretaris Dries Messeyne verder. “Het richtbedrag is voor elk initiatief ongeveer 2.500 euro, maar dat kan meer of minder zijn naargelang de omvang en het doel van het project.”

Het nieuwe subsidiëringsproject van vzw Rinus start meteen met een nieuw initiatief van NAR, de Nieuwjaarsactie Roeselare, gedragen door Jos Muylle en zijn partner en een schare vrijwilligers. “Het gaat eigenlijk over PAR”, legt Jos uit. “De Paasactie Roeselare hebben we vorig jaar al bescheiden opgestart naar analogie met de nieuwjaarsactie. We willen mensen die even op de pechstrook van de maatschappij terechtkomen, steunen door hen op feestmomenten ook iets aan te bieden. Vaak gaat het om alleenstaande ouders met kinderen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen en zeker voor zichzelf en hun kinderen geen nieuwjaars- of paasfeest kunnen organiseren.”

“Voor hen was er vorig jaar voor het eerst PAR, waarmee we 80 kinderen hebben bereikt. Dit jaar willen we dit project hernemen op paaszondag en het zelfs nog wat uitbreiden. Hiervoor mogen we rekenen op de steun van vzw Rinus die financieel instaat voor de uitwerking van de hele actie. Met die hulp en die van de vele vrijwilligers, de enigen die we op een feestzondag nog bereid vinden om te werken, hopen we dit jaar nog meer mensen te bereiken. Daarnaast is er ook NAR-Extra, waarbij we acute noodsituaties willen helpen oplossen met kleine financiële steunmaatregelen”, besluit Jos Muylle. (Bart Crabbe)

Projectvoorstellen voor vzw Rinus moeten voor 1 mei 2023 ingediend worden via dries.messeyne@icloud.com. Wie de NAR-Extra en de Paasactie Roeselare financieel wil steunen, kan terecht op het rekeningnummer BE73 8916 8407 8160.