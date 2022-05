VZW Prisma opent deuren van nieuwe locatie in Beernem: “Zorg die beantwoordt aan de hedendaagse noden”

Tegenover het Psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem heeft vzw Prisma de deuren van een gloednieuw gebouw geopend. De vereniging focust op verschillende doelgroepen waaronder mensen met een verstandelijke beperking en verzorgt bovendien forensische zorg.

Zo’n 25 jaar geleden ontstond CGG Prisma als onafhankelijke vzw. Aanvankelijk waren ze voor hun deelwerking Ampel en forensische zorg gehuisvest in de Stationsstraat en later in de Hoornstraat. Na een lange zoektocht naar een beter geschikte locatie werd begin februari van dit jaar eindelijk hun gloednieuw gebouw geopend. CGG Prisma heeft nog andere deelwerkingen in Torhout, Oostende en Blankenberge.

De opening van het nieuwe gebouw kadert in een vernieuwingstraject van de organisatie.

Zorgnood bij ex-gedetineerden is heel groot

“Dit is als het ware een startpunt. Maar ook op de andere locaties willen we een vernieuwde zorginfrastructuur die beantwoordt aan de hedendaagse noden”, legt algemeen directeur Jeroen Portois uit.

Met Ampel heeft de organisatie een ambulante consulenten- en therapiewerking in West-Vlaanderen voor mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende psychische/psychiatrische en/of gedragsproblemen. “Binnen ons forensisch aanbod bieden we psychotherapeutische zorg aan tijdens en na detentie. Vanuit onze specifieke expertise helpen we mee beslissen welke zorgsetting het meeste aangewezen is”, gaat de algemeen directeur verder.

Goede begeleiding

In totaal werken zo’n 60 mensen bij CGG Prisma, hier in Beernem stellen we een twintigtal mensen te werk”, vertelt administratief verantwoordelijke Sabine Van Acker. “Onze organisatie blijft groeien”, reageert Portois, die opmerkt dat onze maatschappij meer nood heeft aan goede begeleiding. “Zeker in het geval van gedetineerden is de re-integratie in de maatschappij allesbehalve evident. Onze begeleiding speelt daar dan ook een erg grote rol in. De zorgnood bij die mensen is heel groot”, klinkt het.

“Maar ook bij mensen met een verstandelijke beperking is er een groot tekort. Dit is een doelgroep die al te vaak vergeten wordt”, besluit Jeroen Portois.