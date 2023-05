Vzw Poerderie verenigt het beste van vzw’s tAlternatief en Effect:“Bij ons staat de burger centraal”

Vzw Effect en tAlternatief gaan samenwerken onder de noemer De Poerderie. Door deze fusie zal er in de Leiestreek binnen de sociale economie nog één aanbieder zijn van aanvullende dienstverlening, wat nu nog lokale diensteneconomie heet: jobs in tuinonderhoud, kinderopvang en zelfs energiebesparing. De nieuwe organisatie telt 130 werknemers.

Vzw tAlternatief en vzw Effect zijn beide actief binnen de sociale economie. “We kiezen er bewust voor om binnen de sociale economie samen verder te gaan als enige organisatie in de regio die puur inzet op aanvullende dienstverlening. Met de nieuwe regelgeving kan elke onderneming binnenkort individueel maatwerk aanbieden. Wij maken het verschil met onze jarenlange ervaring en expertise. We begeleiden de medewerkers intensief. Zo willen we hen alle kansen bieden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt”, zegt Toon Coorevits als bestuurder van De Poerderie.

Het is niet de bedoeling te concurreren met tuinmannen, loodgieters of elektriciens – Steven Lapauw, directeur Poerderie

“Wij geloven sterk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt iets kunnen betekenen in de maatschappij. Hun kwaliteiten willen wij inzetten om kwetsbare burgers te helpen”, vult Steven Lapauw, directeur Poerderie, aan. “Samen zijn we meer gewapend om heel Zuid-West-Vlaanderen te bedienen. Nu zijn er van gemeente tot gemeente verschillen, terwijl de noden gelijklopend zijn. Als één grote onafhankelijke organisatie willen we ervoor zorgen dat kwetsbare burgers op dezelfde manier geholpen worden, ongeacht hun woonplaats”, zegt Yvan Winne, voorzitter Poerderie.

Geen concurrentie van tuinmannen

Poerderie biedt verschillende kwalitatieve diensten aan, gericht op lokale besturen en kwetsbare burgers. Op de Technische Brigade kan je een beroep doen om onder andere klusjes uit te voeren, voor snoeiwerk en tuinonderhoud, om zwerfvuil te ruimen of om voor een lagere energiefactuur te zorgen via energiescans.

“Bij al wat Poerderie doet, staat de kwetsbare burger centraal. Het is niet de bedoeling te concurreren met tuinmannen, loodgieters of elektriciens. Poerderie zet zich in voor mensen die het bestaande aanbod niet kunnen betalen of voor kleine opdrachten waar je moeilijk een stielman voor vindt, zoals snoeiwerk in een kleine tuin, verhuisopdrachten, kleine herstellingen. In de meeste gevallen verloopt dit via het sociaal huis. Ook binnen de kinderopvang is de kostprijs gerelateerd aan het inkomen”, zegt Steven Lapauw.

De Buitenbrigade biedt onder andere. buurtsport aan, schept eten op in lokale dienstencentra en geeft computerinitiatie. Binnen de Speelbrigade zijn er 4 kinderdagverblijven: Speelhoek Venning, Speelhoek Mercurius, Krokonijn en Kamelofant. Zij gaan in de toekomst verder onder de namen Maria Munt, Thomas Tijm, Loris Laurier en Janusz Jasmijn. De naam Poerderie komt van het woord poer, wat in het West-Vlaams vaak gebruikt wordt om te verwijzen naar kracht, goesting en levenslust. Er staat niet voor niets een pepertje in het logo, Poerderie is immers een onderneming met poer.