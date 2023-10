Vzw OLV Gasthuis, vzw Gast en Thuis zetten medewerkers in de bloemetjes

Medewerkers van vzw OLV Gasthuis, vzw Gast en Thuis werden tijdens het jaarlijkse Feest van de Medewerker in de bloemetjes gezet. Op donderdag 19 oktober wordt er gezocht naar extra medewerkers tijdens het jobcafé.

“Binnen de dienstverleningen van vzw OLV Gasthuis en vzw Gast en Thuis zijn wij dag na dag samen betekenisvol. We bieden warme zorg aan de bewoners van onze woonzorgcentra, aan de gasten van ons centrum voor dagverzorging en aan de mensen thuis via thuisverpleging en poetshulp. Tijdens ons jaarlijks Feest van de Medewerker vieren wij de medewerkers met 10, 15, 20, 25, 30 en 35 jaar dienst. Het is dankzij ons hartverwarmend team dat wij onze visie waarmaken”, klinkt het bij Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis.

“Wij willen ook een open huis zijn. Wil je kennismaken met ons, onze medewerkers en onze visie? Kom dan langs tijdens ons OLVG Jobcafé op donderdag 19 oktober, van 18.30 tot 20.30 uur in de cafetaria van wzc OLV Gasthuis langs Ieperstraat 130 in Poperinge.”