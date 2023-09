Vzw koopt huis in Jabbeke om er tien minderjarige vluchtelingen in onder te brengen, Jabbeekse burgemeester boos: “Weeral wisten wij van niets”

“Weeral werden wij als gemeente niet op de hoogte gebracht van plannen om hier minderjarige vluchtelingen onder te brengen.” De Jabbeekse burgemeester is boos nadat bekendraakte dat vzw De Patio minderjarige vluchtelingen wil onderbrengen in Huize Agatha in de Zeeweg in Varsenare. “Het gaat om een kleinschalig project”, tempert de vzw.

Vzw De Patio biedt binnen de jeugdhulp een antwoord aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. Daarnaast werkt de vzw al jaren samen met het Agentschap Opgroeien en Fedasil. “We begeleiden in hun opdracht minderjarige vluchtelingen”, vertelt agogisch directeur Bart Sanders. “We hebben de opportuniteit gekregen om het huis in de Zeeweg aan te kopen om onze werking te kunnen verhuizen van het domein van de Sint-Andries Abdij van Zevenkerken.”

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) werd naar eigen zeggen niet op de hoogte gehouden over het feit dat het Agentschap Opgroeien en Fedasil tien jongeren wil onderbrengen in een oud kloostergebouw in de Zeeweg. “Voor de zoveelste keer”, zegt hij. “We kregen de voorbije maanden heel wat telefoontjes van ongeruste buurtbewoners die de vraag stelden of het waar was dat er vluchtelingen opgevangen zouden worden in de Zeeweg. Ik wist op geen enkel moment wat ik die mensen moest antwoorden, want wij als gemeente wisten van niets. Weeral worden we als gemeente over het hoofd gezien.”

Derde project

En dat maakt de burgemeester boos, opnieuw. “Na het nieuws dat er een gesloten terugkeercentrum komt nabij de E40 en de inmiddels operationele opvangcentrum in de gebouwen van de Civiele Bescherming, is dit het derde project in onze gemeente. Ik heb daar allemaal geen problemen mee, want die mensen moeten opgevangen worden. Maar ga toch in gesprek met de gemeente. Wat is daar nu zo moeilijk aan? Dan kunnen we samen misschien tot een oplossing komen.”

Silke Saey, afdelingshoofd van Estas, het project waar het over gaat, maakt duidelijk dat het over een kleinschalig project gaat. “Wij zijn geen opvangcentrum”, is Silke duidelijk. “Wij zijn een kleine leefgroep van maximum tien jongeren van andere origine met een leeftijd tussen de twaalf en de achttien jaar. We bieden hen een veilige en stabiele rustplaats in een huiselijke omgeving. En dat kan in het huis in de Zeeweg dat we aangekocht hebben. We helpen hen hun plek te vinden binnen onze maatschappij.”

Begrip

Directeur Bart Sanders begrijpt dat de burgemeester boos is. “Tot op heden was er inderdaad nog geen contact met de gemeente, maar we waren dat wel van plan op korte termijn”, zegt de directeur. “We horen dat er inderdaad wat ongerustheid is, maar ik wil iedereen geruststellen. Estas bestaat ondertussen zeven jaar en nog nooit waren er problemen. Die ongerustheden zijn tot nu toe nog niet formeel bij ons terechtgekomen. We zijn echter wel vragende partij om een gesprek aan te gaan met de burgemeester en om de verbinding te leggen met de gemeente.”

Een exacte timing voor de verhuis naar de nieuwe site is er nog niet. De koop van het huis in de Zeeweg zit nog in de compromisfase.