Vzw KoMee wil mensen met jongdementie uit isolement halen

De Koning Boudewijnstichting kent een mooie subsidie toe van liefst 23.806 euro, waarmee de Oostendse vzw KoMee mensen met jongdementie uit hun maatschappelijk isolement wil halen. Dit doen ze door contacten te bevorderen over generaties heen.

“Concreet doen studenten van non-profit opleidingen betekenisvolle individuele activiteiten met mensen in thuisvervangende situaties”, opent Elena de Ru, coördinator van vzw KoMee. “Dat zit zo: we werken samen met hogescholen Howest, Artevelde en ZoWe, en de Universiteit Gent om binnen hun opleiding een sociaal engagement aan te gaan.”

Koffers met voorwerpen

“Zo gaat een student op een middag met iemand met jongdementie bijvoorbeeld naar de kerstmarkt en maken ze er samen een mooie namiddag van. Maar we zijn hier in België en het weer kan al eens tegenzitten (lacht). Daarom zochten we naar een activiteit waarbij we ook een meer natuurlijke gelijkwaardigheid creëren”, vervolgt Elena.

“Samen met het Gentse museum Huis van Alijn stellen we veertien koffers samen met daarin onder andere oude voorwerpen waarvan niemand nog weet wat het is. Of het nu de persoon met jongdementie is of de student die iets over dat voorwerp zegt of raadt: dat maakt niks uit. Want geen van beiden weet wat het voorwerp nu precies is.”

“Ondanks cognitieve- of spraakproblemen kan er zo ook non-verbale communicatie ontstaan, wat leidt tot mooie en ontroerende momenten. In die koffers steken ook kunststukken die nog niet geclassificeerd zijn en dus open voor debat. We trainen onze studenten in deze communicatiemethodieken.”

Bereik

“We bereiken nu zo’n 120 mensen met jongdementie in Oostende, Gent, Aalter, Merelbeke, Brugge en Kortrijk en we zijn in gesprek met Antwerpen. Onze werking is volledig gratis. Daarom dat de steun van de Koning Boudewijnstichting ook zeer mooi is. Het project zal volledig worden gefinancierd door het Fonds VINCI.”

“Die wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting. Zo kan aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid worden gegeven. Het fonds biedt de medewerkers ook de kans om zich vrijwillig – in de vorm van een peterschap – op duurzame wijze in te zetten door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de ondersteunde organisaties.”