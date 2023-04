Vzw Kasseikop tegen kanker rijdt Parijs-Roubaix voor Kom Op Tegen Kanker

De vzw Kasseikop tegen kanker organiseert dit paasweekend enkele activiteiten om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Parijs-Roubaix speelt daarin een grote rol.

“We brengen in het paasweekend een postuum eerbetoon aan dierbaren die de ongelijke strijd tegen kanker verloren. Daarnaast willen we zij die strijden een hart onder de riem steken”, zegt Tom Desmet, woordvoerder van de vzw.

Angelino Vanhoenacker ligt aan de basis van dit initiatief. “Hij verloor zijn moeder, Rita Vercant, tien jaar terug aan kanker en beloofde haar om nog eenmaal Parijs-Roubaix te rijden. Dat was Angelino’s laatste uitdaging die ze nog bewust meemaakte.”

Wat aanvankelijk een sportieve uitdaging zou zijn, groeide uit tot een volwaardig fiets- en feestweekend voor het goede doel. Het enthousiasme van Angelino en Lies Vantieghem zorgde ervoor dat ook An Vanhoutteghem, Tom Desmet, Nathalie Scheldeman en Filip Baert hun schouders onder dit project staken.

Ook Tom heeft een speciale reden: voor hem is het een in memoriam voor zijn vader, Jan Desmet, die zes jaar terug overleed. “Spijtig genoeg worden we met zijn allen te vaak geconfronteerd met deze wrede ziekte. We hebben allemaal vrienden of familie die de degens kruisen met kanker. Ons doel is nu om fondsen te verzamelen voor Kom Op Tegen Kanker, door te doen wat we goed kunnen: mensen samenbrengen, genieten, eten en drinken.”

170 of 80 kilometer

Zowel zaterdag als zondag zijn er activiteiten. “Voor de getrainde fietsers is er zaterdag de Paris-Roubaix Challenge voor amateurs, over 170 kilometer. De vijftig beschikbare plaatsen zijn al volzet”, zegt Tom Desmet. Opvallendste deelnemers zijn burgemeester Marc Doutreluingne en de Zwevegemse sportvrouw Joyce Vanderbeken.

Op Pasen kan men tussen 8 en 9 uur deelnemen aan de toertocht Zwevegem-Roubaix-Zwevegem. Een tocht van 80 kilometer, die individueel of per wielerteam kan gereden worden. Deelnameprijs bedraagt 12 euro.

Tafelen

Zondag kan men om 12 uur ook lekker tafelen. “We beginnen met een aperitiefhapje en een glaasje cava, gevolgd door Noorse gerookte zalm en chateaubriand, met een glaasje wijn en taart en koffie. Voor kinderen tot vijftien jaar is er een kindermenu.” Aanschuiven kost 50 euro per persoon, en 15 euro tot 15 jaar. Nadien is er een gezellige bar. Voor de liefhebbers is er Parijs-Roubaix op groot scherm. Inschrijven is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekening BE63 7310 5432 3308 van Kasseikoptegenkanker. Vermeld toertocht of diner en je voornaam en familienaam.