Vzw Kansenfonds vervult 239 kinderwensen

De vzw Kansenfonds sloot het jaar 2021 in schoonheid af want de 239 geregistreerde kinderwensen werden dankzij massale steun van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers in Knokke-Heist in vervulling gebracht.

Ieder kind kon zijn of haar geschenkje uitpakken op kerst. De wensen waren heel divers: van een fiets om naar school te gaan, een mooie pop, een gezelschapsspel, een skatebord, lego, duplo, tot een kinderbed. Alle wensen gingen in vervulling.

Wensenboom

Kletse Kieter Billy Dannaut fietste de actie fenomenaal op gang. Hij fietste de grenzen van België rond en zamelde hiermee ruim 5.000 euro in voor de Wensenboom van vzw kansenfonds.

Bij de lokale serviceclubs raakte de actie ook beter bekend zodat steeds meer clubs het project van de Wensenboom” ondersteunen.

Verschillende acties

Zelf de zorgsector droeg haar steentje bij; van zowel het Wit-Gele Kruis als van een lokale arts ontving de vzw een mooie bijdrage.

Verschillende andere acties, zoals het warm ontbijt en de warmste Quiz, konden wegens corona niet doorgaan.

Gelukkig kon de verkoop van kerststukjes in samenwerking Richelieu Knokke-Heist een extra financiële boost geven.