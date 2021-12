Vzw Kansenfonds Knokke-Heist verkoopt soep en kerststukjes op de groentemarkt

Op zaterdagmorgen 18 december vindt op de groentemarkt op het Gemeenteplein de eindejaarsactie van vzw Kansenfonds Knokke-Heist plaats .

Op de markt verkopen vrijwilligers de ganse voormiddag soep en kerststukjes. De verse soep werd bereid door medewerkers van AGSO Knokke-Heist. Hiervoor kregen ze de keuken van de FOS ter beschikking. Er is keuze uit wortel- en tomatenvelouté aan 5 euro per liter. De kerststukjes worden verkocht in samenwerking met serviceclub Richelieu. Een kerststukje kost 28 euro en kan zaterdag onmiddellijk worden meegenomen.

