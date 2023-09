Vzw houdt inzameling voor slachtoffers aardbeving in Marokko

De vzw Amal Al Medina houdt in de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik een inzameling voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Er vielen al meer dan 2.500 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Er is dringende nood aan onder meer babyspullen (kledij, reisbedjes, vochtige doekjes, pampers), verzorgingsproducten voor groot en klein en medische spullen (pijnstillers, pleisters, verbanden). Daarnaast vragen ze ook kledij voor volwassenen, rolstoelen, krukken, dekens, tenten, kampeergerief, droge voeding en vrouwelijke benodigdheden.

Het transport vertrekt komende maandag richting Marokko. (EDB)