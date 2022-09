Vzw Het Muziekhuis heropent in hip kleedje en met nieuwe naam ‘M studio’

Zondag 25 september was het de officiële heropening van vzw Het Muziekhuis. Heel wat genodigden en nieuwsgierige trouwe en nieuwe gezichten zakten af naar de vernieuwde locatie voor de onthulling van de nieuwe naam en werking. “We kozen voor de naam ‘M studio’ omdat die de volledige werking omvat. De M staat voor Musical, Move en More”, vertelt Algemene Leiding Jonathan D’Hondt.

Na 15 jaar kiest de privéschool ervoor om niet alleen de gevel, maar ook de werking te vernieuwen. “Begin 2021 begonnen wij al achter de schermen met deze rebranding samen met het Gentse reclamebureau ‘Heren Loebas’ “, aldus Jonathan.

“We zijn ook blij met de steun die we krijgen van het gemeentebestuur. Ten slotte dragen wij ook bij tot de cultuurbeleving van een driehonderdtal leden in Anzegem waarbij wij het cultureel landschap van de gemeente proberen te verruimen.”

“Op dit moment zetten we in op Music en Musical”, vult Creatieve Leiding Aude Dewerchin aan. “De Move-afdeling hopen we in de nabije toekomst ook in te richten. Als productiehuis zal onze werking uit twee luiken bestaan, enerzijds ‘inhouse’ met en zonder audities en de producties voor externen (bedrijven, events, scholen, gezelschappen…) en daarnaast de opleidingen waarbij Music voornamelijk individuele lessen inhoudt (zang, drum, gitaar, piano en DJ-les), terwijl Musical voornamelijk groepslessen zijn vanaf 2,5 jaar.”

Tal van producties

Eén van de producties voor 2022-2023 is de musical ‘The M story’ in Mei 2023. Omdat het de tiende grote productie zal worden, zal het een mix zijn van de beste scènes, personages en songs uit de al negen eerder gespeelde voorstellingen (Tomatensoep met balletjes, Er was eens een kleine prinses, Mathilda, Annie, Alice, Peter Pan, Anastasia, Belle en het beest en Aladdin).

Daarnaast staat de musical Pinokkio ook in de startblokken. Wie wil deel uitmaken van deze musicalproductie in 2024, dient nu al les te volgen in de musicalafdeling. De castings voor deze productie gaan van start in november 2022.

Ook de muziek en tekst van deze productie zal volledig in handen van M studio zijn. De muziekafdeling heeft ook een heleboel producties op het programma en op 17 december kan je komen kijken naar X-Mess van het theateratelier, een grappige parodie op het kerstverhaal.