VZW Heart for Brain schenkt 65.000 euro voor onderzoek naar hersentumors

65.000 euro bracht de benefiet van vzw Heart for Brain op voor het fonds van professor Boterberg voor het wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. De vzw werd in het leven geroepen door Charlotte Devos.

Charlotte Devos is 38 jaar en woonachtig te Waregem, 10 jaar gehuwd met Kristof Chanterie en samen hebben ze twee mooie dochters. Op 19 april 2022 werd Charlotte gediagnosticeerd met een agressieve, kwaadaardige hersentumor. “Het gaat op dit moment vrij goed met me maar deze ingrijpende ervaring leerde me om even stil te staan bij het onderzoek naar hersentumoren. Vooral jonge mensen worden hierdoor getroffen dus onderzoek is broodnodig.”

“Via mijn oncoloog, Professor Boterberg, werkzaam in het UZ Gent, kwam ik in contact met zijn fonds dat nauw onderzoek doet naar neurochirurgische oncologie. Het onderzoek spitst zich toe op de mogelijkheid om een bepaalde kwaadaardige hersentumor via een gewoon bloedstaal te diagnosticeren in plaats van via een biopsie. Dit kan een belangrijke rol spelen bij de opvolging van patiënten. Zonder steun van buitenaf lukt dit niet.”

“Via persoonlijke giften kan hierdoor meer ingezet worden en kunnen zo de overlevingskansen omhoog gaan. Daarom heb ik, samen met een team van fantastische vrienden, de vzw Heart for Brain opgericht. Als eerste organiseren we een benefiet ten voordele van dit fonds die doorging in het mooie, recent gebouwde bedrijfsgebouw, NOA Outdoor by Renson in Kruisem.”

Donderslag bij heldere hemel

“Mijn echtgenote werd geopereerd op 22 april 2022 en is nog steeds in behandeling bij het UZ Gent”, vertelt Kristof. “Precies een jaar later organiseerden we een benefiet na de oprichting van de vzw Heart For Brain. Inmiddels hebben wij zekerheid over het bedrag dat we kunnen schenken aan het fonds van professor Boterberg voor het wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. We zijn heel fier dat we het mooie bedrag van 65.000 euro kunnen overschrijven.”

“Onderzoek naar hersentumoren is broodnodig”

“330 mensen waren aanwezig op de benefiet dat doorging in de gebouwen van NOA Potdoor by Renson. In een mum van tijd waren alle plaatsjes verkocht. We moesten met een wachtlijst werken. Een veiling, een optreden, een tombola en het feestje met een dj waren af. Leuk dat we nu kunnen tonen aan de mensen die ons steunden wat een uitzonderlijk bedrag dit opleverde. Met onze werkgroep hebben we hier acht maanden aan gewerkt en een rekening geopend voor het fonds van professor Boterberg.”

“Charlotte is nog altijd in behandeling. We denken dat het goed gaat, maar om de drie maanden is een scan nog nodig. Het is telkens in spanning afwachten naar het resultaat. We proberen in ieder geval positief te blijven.”

“Toen we de diagnose vernamen sloeg dit in als een bom. Een donderslag bij heldere hemel zeg maar. Sindsdien leven we in een rollercoaster van emoties. We zijn dan ook blij dat we uit iets negatief ook iets positief kunnen melden. De vzw blijft in ieder geval bestaan. Het is de bedoeling om nog activiteiten te organiseren.”

(ELD)