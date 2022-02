Vzw Glek vindt tijdelijk onderkomen in Meetkerke: “Welkom in ‘Uze Boetiek’”

Toen ze niet meteen een geschikte locatie vond om haar laatste collectie Glek-knuffels van de hand te doen, snelde haar vader Luc ter hulp door zijn living beschikbaar te stellen. ‘Uze Boetiek’ opent daar ook de komende weekends nog de deuren, telkens van tien tot zes. “Zo eindigen we in schoonheid”, zegt Charlotte Govaert, de bezielster van vzw Glek.

Vzw Glek doet straks na tien jaar de boeken toe, maar voorzitster Charlotte zit wel nog met een voorraad gehaakte knuffels die met veel liefde gehaakt werden door de sympathieke vrijwilligsters van Glek. Na lang zoeken vond ze nu een onderkomen in Meetkerke, bij niemand minder dan haar vader Luc. “Deze oplossing kwam werkelijk als geroepen, we hebben immers nog een leuke voorraad gehaakte knuffels liggen die we graag de deur uit willen. Pop-up locatie The Box, waar we een paar keer onze tijdelijke winkel hadden, bleek tot eind september volgeboekt”, zegt Charlotte.

Best emotioneel

Charlotte en haar vzw eindigen daarmee in schoonheid. “Ik heb vzw Glek destijds opgestart samen met mama, die er ondertussen al niet meer is. Dat ik nu tien jaar later de afsluit kan doen samen met papa, is voor mij best emotioneel”, zegt ze. Glek was de voorbije tien jaar tenslotte haar levenswerk. “Al die tijd heb ik er samen met mijn man Benny alles voor gegeven. Dag en nacht waren we met vzw Glek bezig. Ik besef nog altijd niet goed dat het binnenkort allemaal voorbij is, en na die tien intense jaren zal onvermijdelijk het zwarte gat wachten. Maar het werd langs de andere kant ook weleens tijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Benny en ik werken allebei ook nog voltijds”, klinkt het.

Laatste realisaties

Maar eerst staan er met vzw Glek wel nog een aantal belangrijke laatste realisaties gepland. “We zouden nog graag onze doelgroep kinderen die geplaatst zijn binnen de bijzondere jeugdzorg een leuke dag in Bobbejaanland bezorgen, en daarnaast ook nog eens op vraag van de kinderen zelf een daguitstap maken naar Center Parcs De Haan. Maar dan zit het er definitief op. De mobilhome die we aankochten om kinderen uit de voorzieningen een leuke vakantie mee te laten beleven, hebben we ondertussen weggeschonken aan Kleine Dennen, een van de begeleidingstehuizen van vzw De Patio waarmee we altijd goed samengewerkt hebben”, klinkt het.

Praktisch

Uze Boetiek, gelegen in de Dorpweg 2, opent de komende weekends nog de deuren van 10 tot 18 uur en dat zolang de voorraad strekt. “Hopelijk vinden de mensen de komende weekends massaal de weg naar Meetkerke, want het is nu echt de allerlaatste kans om onze vzw te steunen. Ondertussen maken we zelf graag ook wat reclame voor deze mooie poldergemeente: je kan hier zalig fietsen en wandelen”, aldus Charlotte. Behalve gehaakte knuffels en decoratie vind je er ook leuke sleutelhangers, katoen, haakboeken, vulling en haaknaalden. Betalen met de kaart is mogelijk. “We hebben ook een partnerschap met Pascale Copine, die zelf keramieken juwelen maakt. Met haar gamma bieden we iets bijkomend unieks aan, en je steunt er onze vzw mee”, besluit Charlotte. (WK)