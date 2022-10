Vzw Glek eindigt in schoonheid

Met nog een allerlaatste uitstapje naar Disneyland Parijs viel vorig weekend definitief het doek over vzw Glek in Zuienkerke. Bijna tien jaar lang zetten Charlotte Govaert en Benny Cattoor zich belangeloos in voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.

“Disneyland Parijs bestaat dertig jaar en de kinderen mochten laat opblijven om de speciale lichtshow op het kasteel te kunnen zien. Naast hun verblijf en de toegangstickets, mochten ze bij aankomst ook nog allemaal een geschenkje kiezen in de Disney Store. Favoriet bij de meisjes: het kleedje van Elsa uit Frozen”, glimlacht Charlotte.

Charlotte en Benny sloten hun laatste Glek-avontuur af met een goed gevoel. “Heel wat van de kinderen die mee waren, hebben de start van onze vzw destijds ook meegemaakt en bleken aan onze uitstapjes veel leuke herinneringen over te houden. Dat deed ons uiteraard een groot plezier. Zelf blikken we ook met een warm gevoel terug op de vele mooie momenten. We willen nog eens iedereen bedanken die ons in al die jaren steunde”, klinkt het.