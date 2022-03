Vzw Geen Drempel in Ruiselede wil zowel jonge gezinnen als gepensioneerden helpen

Vzw Geen Drempel wil materiële steun bieden aan mensen die dat kunnen gebruiken, maar het door bepaalde omstandigheden niet kunnen krijgen via andere openbare instanties, zoals het OCMW.

Maandelijks deelt Elke De Bruyne, oprichtster van vzw Geen Drempel, voedselpakketten uit aan gezinnen. Daarnaast organiseert ze regelmatig een kledijbeurs, waar haar klanten dan kosteloos tweedehandskledij kunnen uitzoeken.

“Ik controleer telkens de kledij op slijtage voor ik ze aanvaard. Op die manier blijven alle kledingstukken van een zekere waarde”, legt Elke uit.

Vzw Geen Drempel richt zich vooral naar hulpbehoevende gezinnen en mensen die via openbare instanties de hulp die ze wel degelijk nodig hebben, niet krijgen. “Die mensen hebben wel écht hulp nodig, maar krijgen die niet door verschillende omstandigheden. Met mijn vzw wil ik die mensen wel de nodige hulp bieden en er zijn voor hen”, vertelt ze.

Groter bereik

De voedselbedelingen gebeuren maandelijks bij Elke thuis, maar de kledijbeurzen worden georganiseerd in de loods van KE-Construct BV van haar man Kevin Everaert, langs de Industriestraat in Ruiselede.

“Momenteel zijn het vooral inwoners van Ruiselede die bij mij aankloppen, toch zou ik graag mijn bereik nog verder laten groeien en hulpbehoevenden van buurtgemeentes ook steunen, indien ze dat wensen.”

De aankoop van de voedselpakketten zijn mogelijk door een maandelijkse vaste sponsoring door Bouwpromotor Danneels uit Wingene. “Toch is het elke maand puzzelen. We staan dan ook garant voor verse en gezonde voeding met veel groenten, fruit, kip, etc. Iets wat schaars en moeilijk is voor mensen die moeilijk rondkomen.”

Verschillende profielen

Momenteel zijn er al een twintigtal gezinnen die via vzw Geen Drempel worden geholpen, en hun profielen lopen sterk uiteen.

“Op het ogenblik zijn er gezinnen en personen van alle kalibers die bij onze vzw aankloppen. Zo zijn er zowel jonge gezinnen, die net een baby verwelkomt hebben, als gepensioneerden die het niet redden met hun bescheiden pensioentje.”

Voor Elke haar vzw oprichtte, was ze zelf actief bezig als vrijwilligster. Toch kreeg Elke daar niet genoeg voldoening uit en besloot ze om op haar eigen houtje een project te starten. Zo kwam ze vorig jaar in juni op het idee om haar vzw Geen Drempel op te richten. Toch staat Elke er niet alleen voor en kan ze steevast rekenen op tal van enthousiaste vrijwilligers.

Elke verwelkomt iedereen met open armen. Indien je haar wil bereiken, kan dat via 0468 25 09 31.