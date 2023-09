Vzw De Weij verkoopt koekjes om stukje weide te kopen

Vzw De Weij uit Reningelst organiseert een koekjesverkoop. Dit doen ze om opnieuw een stukje van de weide te kunnen aankopen.

“Nog tot en met 18 oktober kan iedereen koekjes bestellen uit het assortiment van Jules Destrooper. De koekjes kunnen online aangekocht worden”, vertelt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij.

De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing. “Met de opbrengst van de koekjes en ook met het geld dat we momenteel in de kassa hebben, hopen we terug een stukje van de weide te kunnen aankopen. Massaal bestellen is dus de boodschap”, aldus Marjolein.

“Tegen eind november worden de dozen geleverd bij De Groenselpoorte in Reningelst. Je wordt dan gecontacteerd om je bestelling te komen ophalen.”