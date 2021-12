Vzw De Weij genomineerd voor Het Torfsfonds

Vzw De Weij uit Reningelst is samen met meer dan 130 andere vzw’s genomineerd voor Het Torfsfonds. Enkel de vzw’s met de meeste stemmen krijgen een financieel steuntje. Stemmen kan nog tot en met woensdag.

“Jaarlijks schenkt Schoenen Torfs minstens 1,5% van de bedrijfswinst aan het goede doel. Ondanks de financiële impact van corona engageren ze zich om ook in 2021 te investeren in onze samenleving. Torfs ondersteunt zowel projecten in het Noorden als in het Zuiden. Onze vzw De Weij werd genomineerd voor het Torfsfonds”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij.

Mentaal en fysiek welzijn

De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. “Sociale cohesie en groenbehoud staan hierin centraal. Zo proberen we momenteel een eeuwenoude weide midden in het dorp te redden van de bebouwing. Natuurbehoud, mentaal en fysiek welzijn en sociale verankering zijn de leidraad in de activiteiten die we organiseren en/of ondersteunen”, zegt Marjolein.

“Voor ons betekent deze nominatie veel meer dan een schouderklopje. Onze vzw is pas sinds september opgestart, dus dit zou ons zeker helpen onze werking en onze communicatie wat meer op punt te stellen. We zijn super blij dat we in de shortlist staan met gekende en minder gekende vzw’s uit Vlaanderen, maar enkel de vzw’s met de meeste stemmen krijgen een financieel steuntje. Wat extra stemmen kunnen we dus nog zeker gebruiken. Stemmen kan alleen online en tot en met woensdag 8 december.”

Bij het stemmen moet je je mailadres ingeven en het is belangrijk te reageren op de bevestigingsmail om geldig te stemmen. Via deze link kan je stemmen.

(LB)