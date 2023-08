Vzw De Steuners steunt drie dierenasielen

De allereerste benefietavond van vzw De Steuners op vrijdag 18 augustus was meteen een schot in de roos. De spaghettimaaltijd in combinatie met live-optredens van The Royal Ghents, Suzy Marrel en The Panhandlers lokte maar liefst 160 sympathisanten naar een uitverkocht cc De Knippelaar. Initiatiefnemers Gwendoline David, Jordy Ben-Saoud en Ismael Scheirens konden rekenen op de hulp van 22 vrijwilligers om de benefietavond in goede banen te leiden. “De opbrengst gaat naar drie dierenasielen in de ruime regio: De Knuffelpootjes, Poezewoef en Hoop voor Zwervertjes”, vertelde voorzitter Gwendoline van vzw de Steuners. (CB/foto CB)