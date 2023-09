Vzw De Statie organiseert tweede editie van ‘Geeky Sunday’

Ook dit jaar organiseert vzw De Statie in aanloop naar de kermis een evenement om het dorp al in de juiste sfeer te brengen. Zo staat op zondag de tweede editie van Geeky Sunday op het programma. Fenomenen als fantasy, (science)fiction en cosplay staan opnieuw centraal.

Vzw De Statie organiseert op zondag 10 september de tweede editie van Geeky Sunday. Net zoals vorig jaar heeft het evenement plaats in en rond de Cultuurfabriek in de Stationsstraat in Sijsele. Bij Geeky Sunday draait alles rond fantasy een fictiegenre dat vooral bekend is door reeksen als The Lord of the Rings -, (science)fiction en cosplay. Cosplay is een uitdrukkingsvorm waarbij de deelnemers gebruikmaken van kostuums en accessoires om een bepaald personage of idee uit te beelden.

Favoriete bronnen hiervoor zijn manga, anime en helden uit stripverhalen, films en computerspellen. “Er valt die dag, van 10.30 uur tot 17 uur, weer heel wat te beleven. Zo kun je onder meer op zoek gaan naar wie het wonderlijke wezen is met de initialen G. S. Raadsels doorheen de hele Cultuurfabriek kunnen je daarbij helpen”, vertelt An Vannevel van vzw De Statie.

“Er is ook rollenspel waarbij je kunt meevechten op het slagveld, je kunt boogschieten en kennismaken met de tijdelijke bewoners van het stoomprinthof. Onze eregast is de bekende transformerrobot Bumblebee, ook bekend van de gelijknamige film van enkele jaren terug. Ook leuk is om je op de troon der vertelsels te zetten en te genieten van een verhaal verteld door een van de aanwezige schrijvers.” Verder zijn er ook gipsy’s die je toekomst voorspellen en liefhebber van reptielen krijgen uitleg van de mensen van sos Reptiel. Wie meer houdt van games, kan gezelschapsspellen spelen bij de organisatie Sijspele en kan ook kennismaken met diverse cardgames. Wie verkleed langskomt, kan trouwens een foto laten nemen en meedingen naar de prijs van het leukste kostuum.” (PDV)