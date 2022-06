Vzw De Stampaert bezorgt kansengezinnen dagje vertier: “We maken het verschil”

Dankzij een eetfestijn aan huis, in samenwerking met een lokale traiteur, bezorgen de goedhartige mensen achter vzw De Stampaert tientallen kansengezinnen een uitstap naar pretpark Plopsaland. Al doet de vzw véél meer dan louter tripjes organiseren. “Vorig jaar bereikte onze werking meer dan 170 individuen per maand”, geeft voorzitter Piet Dekocker aan.

Komende zondag zullen de vrijwilligers van De Stampaert in heel Gistel en omstreken talloze maaltijden aan huis bezorgen of aan de uitvalsbasis in de Stampaerthoekweg 34 laten ophalen. In samenwerking met traiteur Lieven Passchyn uit deelgemeente Zevekote werden namelijk twee menu’s aan het brede publiek aangeboden. De doelstelling is duidelijk, zo licht De Stampaert-voorzitter Piet Dekocker toe. “Op donderdag 7 juli gaan we met 80 kinderen, ouders en begeleiders op uitstap naar Plopsaland. Als vzw die gezinnen in (kans)armoede en bestaansonzekerheid een helpende hand toereikt, willen we hen op deze manier een dagje ontspanning aanbieden. Het eetfestijn aan huis helpt om de kosten te drukken. Nu, de deelnemers aan de uitstap betalen een kleine vergoeding: wie jonger is dan 14 jaar betaalt 2 euro, wie ouder is 5 euro. Op die manier gaan ze een bepaald engagement aan en bieden we een zeker zelfrespect.”

Activiteiten

Het Plopsaland-uitje is slechts een van de vele activiteiten die ze bij De Stampaert organiseren ten voordele van gezinnen die het minder breed hebben. “We ontstonden als feitelijke Sint-Vincentiusvereniging in 1998, maar zijn sinds 2016 een vzw”, gaat Piet Dekocker door. “Vroeger lag de focus voornamelijk op voedselbedeling. Daar zijn gaandeweg nieuwe pijlers bijgekomen, zoals de verdeling van kinderkledij en speelgoed. Maar we organiseren ook creamiddagen waarbij onder meer knutselen, naaien en schilderen centraal staan, voor mensen die we helpen en mensen die eenzaam zijn. We pakken ook uit met een moestuinproject. Op ons adres in de Stampaerthoekweg hebben we verschillende percelen waar gezinnen zonder of met slechts een kleine tuin zelf groenten kunnen telen. Wist je dat we in een klein aantal gevallen en onder strikte voorwaarden ook renteloze microkredieten verstrekken, bijvoorbeeld om gezinnen de kans te geven om een nieuwe wasmachine te kopen?”

Schrijnende situaties

“Uiteraard, onze voedselbedeling gebeurt nog altijd. Sterker nog, twee keer per maand ontvangen we zo’n 60 tot 70 gezinnen. Vorig jaar ging het gemiddeld over 174 individuen per maand – ouders en kinderen samen, dus. Eenoudergezinnen vormen de grootste en meest kwetsbare groep. Onze focus ligt op Gistelse gezinnen, maar we kijken niet weg als er iemand uit bijvoorbeeld Ichtegem – waar geen Vincentiusvereniging is – komt aankloppen. Ik zou niet stellen dat de (kans)armoede in Gistel groter is dan elders. We merken een gelijkaardig niveau op in buurstad Oudenburg, Ichtegem waar 8 tot 9 procent van de bevolking in moeilijke omstandigheden leeft. In Oostende bijvoorbeeld gaat dat om zo’n 13 procent. Nu, het toont wel aan dat kansarmoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aandachtspunten blijven. Sommige situaties zijn zeer schrijnend – probleemsituaties te wijten aan bijvoorbeeld drugs en alcohol, faillissementen, scheidingen –, maar onze 35 vrijwilligers geven intussen het beste van zichzelf. En dat schept veel voldoening: wetende dat je mee het verschil kan maken. Voor sommigen is het een roeping. Ik wil ook benadrukken dat er een goeie samenwerking is met het Sociaal Huis Gistel, de lokale scholen, Kind & Gezin, Rotary Club en de mutualiteiten.” De vzw steunen? Meer info vind je alvast op, https://crowdgiving.be/nl/donations/gepersonaliseerde-hygieneproducten-en-een-pamperbank/ en www.facebook.com/VzwDeStampaert en via www.sint-vincentius-westvlaanderen.be. (Timmy Van Assche)