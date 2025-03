Vzw DAAV bezoekt projecten in India

De Kortrijkse vzw DAAV vertrekt begin april voor de 22ste keer naar India met een kleine delegatie van het bestuur. Promotor André Vandenbroucke en zijn dochter Katrien gaan er in Bangalore de geadopteerde weeskinderen bezoeken. Ze doen ook een oproep voor adoptie op afstand.

DAAV staat voor Developing Association for Active Volunteers, een groep vrijwilligers die instaan voor de armsten van de Indische maatschappij. “We werken rond een sponsorprogramma waarin we straatkinderen financieel steunen bij hun opvoeding en welzijn”, aldus André, die samenwerkt met de ontwikkelingswerken van de Salesianen van Don Bosco. “We trachten ook via lokale overheden en sponsoring financiële steun te bekomen voor de bouw van internaten, schoolgebouwen, infrastructuur binnen het onderwijskader van die kinderen. Adopties op afstand en het steunen van verschillende bouwprojecten in het kader van onderwijs, zijn onze twee grote doelen.” De vorige reis ging naar twee dorpen in West-Bengalen. “De mensen daar zijn vluchtelingen uit Bangladesh. We bezochten er onze projecten. Een daarvan was een kinderdorp waar kinderen die in steenfabrieken werken in (New) Delhi terecht kunnen na hun zware arbeid”, zegt stichter André, die de coördinatie doorgaf aan dochter Katrien. “We verrasten er de kinderen met geschenkjes en een feestelijke maaltijd.”

jaarlijkse bijdrage

Bij de komende reis gaan ze de weeskinderen en geadopteerde kinderen in Bangalore bezoeken. “We ontmoeten onze kinderen en jongeren waarvoor wij adoptie op afstand doen. Ze krijgen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro voor studie, verblijf, inwonen, ontspanning en om hun toekomt voor te bereiden. We brengen er hoop, perspectief en liefde. En we komen terug met brieven van de kinderen en jongeren voor onze sponsors”, aldus André. “Ik ben gebeten door de microbe van India. Ik blijf gaan zolang ik leef en mijn gezondheid het toelaat.” Wie interesse heeft voor adoptie op afstand kan mailen naar vdb.andre@skynet.be. (PVH)