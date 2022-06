VZW Collect4People helpt Menenaar en 11-jarige zoon aan meubels voor crisiswoning: “Er schijnt opnieuw licht aan het einde van de tunnel”

Leven we in een asociale wereld waar we helemaal niets meer geven om elkaar? Als het van Arnaud ‘Nono’ Bréviére afhangt alvast niet. Met zijn Menense VZW Collect4People zette hij recent een solidariteitsactie op poten voor een man en zijn 11-jarige zoon, die geen geld hebben om meubilair te kopen voor in hun crisiswoning. “Dankzij die fantastische mensen kan ik nu de doorstart maken waarop ik had gehoopt”, klinkt het met de krop in de keel.

Een hard en genadeloos leven dat net niet op een dramatische manier eindigde. Na een eindeloze reeks tegenslagen kwam T.V. (54 – naam gekend bij de redactie) in Thailand terecht. Hij dacht er de liefde te hebben gevonden en werd er zelfs vader, maar eenmaal de roze huwelijkswolk was verdwenen kwam hij in de hel terecht. “Na 40 jaar in België zocht ik het geluk in Azië”, zucht hij. “Ik was er oprecht van overtuigd dat dit mijn kans was maar het draaide uit op pure gruwel. Na een martelgang van 11 jaar, een verhaal dat zich afspeelde binnen de muren van onze familie, raapte ik mijn moed samen en besloot ik te vluchten. Samen met mijn 11-jarige zoon konden we terecht bij Christelijke Beweging die voor ons tickets richting België kocht. Mijn thuisland zou me in staat stellen te herstellen en mijn leven opnieuw op de rails te krijgen. Helaas was de realiteit van een compleet andere orde.”

Licht aan einde tunnel

T.V., die na een ingrijpende operatie aan een hersentumor de linkerhelft van zijn lichaam niet meer kon gebruiken, ving bot bij stad Kortrijk. “Toen ik me wilde inschrijven kreeg ik te horen dat ik geen rijksregisternummer meer had en ik een complete papiermolen in werking moest zetten. Tot die tijd had ik nagenoeg geen rechten en werd ik samen met mijn zoon naar de straat verbannen. Huren op de privémarkt zat er voor ons niet in maar toch konden we dankzij W13 en het CAW onderdak vinden in een crisiswoning. Uiteindelijk slaagden ze erin een appartementje te vinden via een particuliere verhuurder en leek een definitieve stek binnen handbereik. Toch was de strijd nog niet gestreden want ik had helemaal niets meer. Geen meubels, geen geld en geen idee hoe ik het tij kon doen keren. Nadat ik via het internet in contact kwam met Arnaud van de VZW Collect4People, scheen er opnieuw licht aan het einde van de tunnel.”

“Gruwelijk leven”

Menenaar Arnaud Bréviére zet zich al jaar en dag in voor de meest kwetsbaren in de maatschappij en laat geen steen ongemoeid tijdens zijn verschillende kruistochten. “We werden op 7 juni opgebeld door die man en we konden onze oren maar moeilijk geloven”, klinkt het bij de weldoener. “Die man had een gruwelijk leven achter de rug en eenmaal terug in zijn België begon de calvarietocht helemaal opnieuw. Ze hadden dan wel een dak boven het hoofd, slapen deden ze op de grond. Dit konden we niet over ons laten gaan en we schakelden meteen ons volledige netwerk in.”

“De noodoproep werd massaal beantwoord en voor we het wisten hadden we alles wat die kerel nodig had om toch enig comfort in het leven van hem en zijn zoon te brengen. Van een zetel tot een bed en kookgerei? In geen tijd konden we het allemaal inpakken om te leveren. We hebben zelfs een jeugdkamer ter beschikking gekregen en een decoratiezaak uit de streek bood gordijnen aan. Als kers op de taart reageerde ook een verhuisfirma op de oproep. Verhuizen naar een appartement staat gelijk aan het gebruik maken van een verhuislift maar die man had helemaal de middelen niet om dat te betalen. De verhuisfirma toonde zich van haar meest genereuze kant en bood haar diensten aan.”

“Wanneer je even de verschillende sociale media doorbladert, dan krijg je al snel de indruk dat de maatschappij compleet verbitterd is geworden. Toch hebben we hier duidelijk kunnen merken dat het menselijke er nog steeds is. Er is nog veel goeds in de wereld en we moeten blijven geloven in elkaar.”

Godsgeschenk

Ook een verhuisfirma reageerde op de oproep. © CL

Voor T.V. kwam de interventie van Arnaud en zijn VZW als een waar godsgeschenk. “Het zijn fantastische mensen, bijna ondenkbaar dat zo een warme personen nog bestaan”, sluit hij zijn verhaal af. Meer nog dan voor mijn eigen comfort hebben ze vooral voor een bed voor mijn zoon weten te zorgen. Die jongen is 11 jaar oud en zag België nog nooit. Hij rekent op mij om voor hem een goede toekomst te verzekeren en heel even leek het erop dat ik zou gaan falen. Door deze helpende handen kunnen we hier starten, dan wel van 0 maar het is opnieuw mogelijk. Mentaal doet het ook veel want de stress die het allemaal met zich meebracht, woog enorm door. Doordat we nu een thuis hebben kan ik me volop gaan concentreren op het in orde krijgen van alle papieren en documenten die we hier nodig hebben.”

De VZW Collect4People groeide de afgelopen jaren uit tot één van de pilaren van het West-Vlaamse sociale opvangnet. Hoewel ze initieel vooral in Menen actief waren, werd hun actieterrein jaar na jaar groter. Ondertussen staat het telefoonnummer van de VZW en van Arnaud in het telefoonboek van zowat iedere sociale dienst en kan hij rekenen op een uitgebreid netwerk van zowel vrijwilligers als barmhartige schenkers.