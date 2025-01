VZW Brick by Brick schenkt 27.000 euro voor goede doelen

De eindejaarsacties van de vzw Brick by Brick, opgericht door de mama van Briek Torresan die met een zeldzame aandoening geboren werd, leverde maar liefst 27.000 euro op. Tijdens een receptie in Scharpoord werd die verdeeld onder diverse instanties voor mensen met een beperking.

Op zondag 26 januari organiseerde de vzw Brick by Brick een bedankingsreceptie voor wie in de kerstperiode de winterbar in Scharpoord bemande. Deze vzw werd opgericht door Elke De Bree, de mama van de nu 13-jarige Briek Torresan. Briek werd geboren met een uiterst zeldzame aandoening waardoor hij heel moeilijk kan spreken en stappen en een algemene ontwikkelingsachterstand heeft. “Met onze vzw zamelen we fondsen in voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en die ook een belangrijke rol spelen of speelden in het leven van Briek”,legt Elke De Bree uit.

De vzw organiseerde in de kerstperiode diverse eindejaarsacties voor het goede doel. Grootste evenement was de winterbar die gedurende drie weken in Scharpoord werd opengehouden. Daarnaast was er ook een champagne- en ‘lukken’-verkoop.

Sociale organisaties

“In totaal was er een 80-tal vrijwilligers betrokken bij de actie en we willen hier iedereen hartelijk bedanken”, aldus Elke. “De totale opbrengst van de acties bedraagt maar liefst 27.000 euro.”

En die 27.000 euro werden verdeeld onder heel wat sociale organisaties. Zo kreeg de school waar Briek nu zit, BUSO Ravelijn, een snoezelstoel en een nieuwe klasdeur gefinancierd. Het Noordveld – de school waar Briek vorig jaar zat – kreeg een blijfstoel en materiaal dat het de kinderen makkelijker moet maken om zelf te eten. De Klinker, een centrum voor ambulante revalidatie, kreeg een cheque voor de aankoop van kinemateriaal. Voor Het Vlot, een therapeutisch dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, werden compartimenteringsafsluitingen voorzien. Ook wordt de kampweek van die kinderen deels gesponsord. En ten slotte mocht Jens, een toekomstige bewoner van het Toontjeshuis in Moerkerke waar Briek later ook terecht zal kunnen, een cheque ontvangen voor de toekomstige zorg in het Toontjeshuis. (PDV)