Vzw Bitna opent met ‘De Regenboog’ sociale hub

Als alles goed gaat, opent half februari ‘De Regenboog’ de deuren in Vosseslag. Vzw Bitna wil op haar nieuwe locatie een laagdrempelige ontmoetingsruimte creëren die mensen met elkaar verbindt. “Terug naar de essentie van het leven.”

Vzw Bitna – ‘Basic is the new age’ – werd in 2018 opgericht om mensen in armoede te helpen. “We reiken de hand aan minderbedeelden en kansarmen, maar ondertussen is daar ook de begeleiding bijgekomen voor mensen die in een crisissituatie verkeren. We helpen gezinnen uit de nood met kledij, speelgoed, voedsel en babyspullen”, zegt ondervoorzitter Isabelle Fléderik. Op de nieuwe locatie in Vosseslag – Bazar du Golf, de voormalige speelgoedwinkel rechtover frituur ’t Frietvosje – neemt de vzw straks een compleet nieuwe start onder de noemer ‘De Regenboog’.

“Iedereen zal hier terechtkunnen voor een babbel en een drankje, om een boekje te lezen of een gezelschapsspel te spelen. Elke derde zaterdag van de maand willen we onze deuren openstellen voor de jeugd. Door zelf een handje toe te steken als vrijwilliger, zullen jongeren ruilmunten kunnen verzamelen waarmee ze dan een drankje kunnen nuttigen”, legt Isabelle uit. In de ‘Bitna Bazar’ zullen goedkope spullen worden aangeboden. “Een beetje het principe van een kringwinkel”, aldus Isabelle. “Maar het zal veel breder gaan dan dat: De Regenboog wordt echt een totaalconcept. Mensen die thuis bijvoorbeeld geen wasmachine of droogkast staan hebben, zullen daarvoor ook op deze locatie terechtkunnen. We willen daarnaast een brugorganisatie zijn die mensen doorverwijst bij problemen. En we blijven uiteraard ook kledij inzamelen en voedselpakketten uitdelen.”

Mensen die het financieel minder breed hebben, zullen in De Regenboog iets kunnen consumeren tegen sociaal tarief. “In Vosseslag zijn er weinig mogelijkheden om samen te komen, en sinds corona is daar extra nood aan. We willen voortaan nog veel meer verbindend werken en mensen echt samenbrengen. Terug naar de essentie van het leven”, klinkt het.

Een godsgeschenk

Het pand aan de Vosseslag 136 stond al een paar jaar leeg. “Na een lange zoektocht zijn we op dit godsgeschenk gebotst. Met dank aan de sociaal voelende eigenaar, die ons de kans gaf om hier met de vzw onze intrek te nemen. Door corona werden we plots geconfronteerd met een pak extra noden: in het eerste jaar van de pandemie startten we maar liefst 726 dossiers op. Onze plannen zijn daardoor in een stroomversnelling gekomen. We kunnen wel nog een financieel duwtje in de rug gebruiken, en ook helpende handen zijn welkom”, besluit Isabelle Fléderik. Ze is te bereiken op 0471 05 25 93 of via bitnavzw@gmail.com.