Vzw Berrefonds organiseert met ‘Koesterhuis Kortrijk omarmt’ familiedag vol liefde en verbinding

Op zaterdag 20 mei organiseert vzw Berrefonds ‘Koesterhuis Kortrijk omarmt’ in de tuin van Villa iMagina van 11 tot 17 uur.

“Het wordt een dag vol liefde en verbinding voor zij die een kind verloren. Vorig jaar mochten we tijdens de Berrefonds RUN al eens proeven van Villa iMagina, een wonderlijke plaats waar iedereen de tijd kon nemen om een kind dat er niet meer is, te koesteren met het gezin, familie, vrienden en lotgenoten. Ondanks de vele regen, werd het toen een hartverwarmende dag”, zegt Lenny Naert van Koesterhuis Kortrijk.

Het Berrefonds vraagt al meer dan 14 jaar aandacht voor gezinnen die een kind(je) missen. Enkele keren per jaar probeert de vzw dit verdriet ook heel zichtbaar te maken. Ook dit jaar toveren ze op 20 mei de site van Villa iMagina om in een Koestertuin vol hartjes. “We richten een creahoekje in, een mamasalon, een papacafé, grime van De Glitterbar, een Koesterwinkeltje en kinderanimatie. Alles zal in teken staan van de kinderen die gemist worden. Er komt ook een foodtruck over de middag en vanaf 14 uur voorzien we een taartenbuffet.” Daarnaast wordt er om 11 uur ook een wandel- of loopparcours van 5 kilometer door de natuur geopend. Zo kunnen ouders samen met familie en vrienden 5 kilometer of meer afleggen om hun overleden kindje(s) te herdenken. (Groot)ouders, vrienden, familie, buren, klasgenootjes, iedereen is van harte welkom. Ook de vrouw van Lenny, Elke Viaene, liep vorig jaar mee tijdens de Berrefonds RUN: “Wat doet het deugd om de kindjes die we zo hard missen nog eens centraal te mogen zetten. Tegelijk is het hartverwarmend hoe we met z’n allen heel snel een verbondenheid voelen met elkaar.”

Meer informatie op www.berrefonds.be/koesterhuis-kortrijk-omarmt.