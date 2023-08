Vzw Abet en vzw Triangulo blijven El Tumbador in Guatemala steunen: “Steeds meer focus op zelfbestuur”

Sinds 2004 steunt de vzw Triangulo de werken van de Egemse priester Freddy De Geytere in het Guatemalteekse El Tumbador. Vorig jaar werd Freddy ernstig ziek en dus moest de lokale vzw ABET de werking overnemen, een overgang die verrassend vlot verlopen is. Om extra geld in te zamelen, wordt op 27 augustus voor het eerst in de zomer een barbecue à volonté georganiseerd.

In 1974 gaf de Egemse priester Freddy De Geytere zijn job als leraar aan het Izegemse VTI op om naar Guatemala te gaan en daar te proberen de erbarmelijke leefomstandigheden van de lokale koffieboeren te verbeteren. Hij richtte in dat verband in El Tumbador het centrum Los Reyes op. In 2004 richtten een aantal vrienden en oud collega’s de vzw Triangulo op om hem financieel te steunen. “Het eerste project was waterwinning en dat is ook vandaag nog altijd heel belangrijk”, vertelde ondervoorzitter Hendrik Vandromme ons. “Een lagere- en middelbare school, een revalidatiecentrum en bijzonder onderwijs voor de mensen met een beperking, een medisch centrum met dokter en kleine apotheek en een tandartsenpraktijk zijn er sindsdien in het centrum bijgekomen en zijn intussen goed bekend bij de bevolking van El Tumbador. Vele honderden Guatemalteken maken dagelijks gebruik van de goed draaiende projecten. We kunnen al meegeven dat vanaf 1 januari 2024 ook technisch onderwijs op zaterdag zal worden voorzien, waarbij de Guatemalteekse overheid voor de leraars zal zorgen en Triangulo de infrastructuur en uitrusting ter beschikking zal stellen.”

Post-Freddytijdperk

“Enkele jaren geleden heeft Freddy met het oog op de toekomst de lokale vzw ABET opgericht om in het post-Freddytijdperk (zoals hij het zelf noemt) de leiding over te nemen”, gaat voorzitter Jean Pierre De Backere verder. “Door een ernstige ziekte van Freddy vorig jaar moest vroeger dan verwacht de grote stap gezet worden om het beheer en de dagdagelijkse leiding van de projecten over te dragen aan de lokale vzw ABET. Freddy zag dat het, boven ieders verwachting, goed verliep en dat de overgang naar steeds meer zelfbestuur en het laten mee plannen van de projecten door ABET in 2022 zeer snel en zeer goed gerealiseerd werd. Het belangrijkste doel is om hen ook op langere termijn te leren plannen en hen zelf te laten budgetteren en budgetten opvolgen. De man die dit alles in goede banen zal leiden, is Robrecht Himpe, een Luxemburgs industrieel, die zowel lid is van het Triangulo-bestuur als van ABET. Door deze bindende factor is de informatiestroom tussen beide vzw’s sterk verbeterd. Via videoconferentie controleert en bespreekt Himpe maandelijks alle projecten. Hij heeft inmiddels ook een boekhoudsysteem geïmplementeerd, wat uiteraard een hele klus was, maar het lukt intussen beter en beter om de initiële doelstelling van Triangulo te realiseren: jaar na jaar meer eigen inbreng van de Guatemalteken, zowel op het vlak van beheer als op financieel vlak.”

Kunstwerk

“Het runnen van een dergelijk centrum gaat uiteraard niet zonder geld en het bij elkaar brengen van de nodige financiële middelen is dan ook een van de doelen van onze vzw. De jaarlijkse financiële inbreng van Triangulo in de projecten in El Tumbador is iets meer dan 50.000 euro, een bedrag dat wordt bijeengebracht via financiële steun van particulieren en bedrijven. Triangulo heeft hierbij het recht om fiscale attesten uit te schrijven voor bijdragen vanaf 40 euro. Ook de mensen van ABET zelf en hun sympathisanten blijven proberen om fondsen in te zamelen voor het centrum. Ze doen dit onder andere door acties te organiseren in de dorpen van waar mensen naar het centrum komen en door tombola’s te organiseren via Facebook. Ook de jaarlijkse ontmoetingsdag met barbecue op 27 augustus is een belangrijke pijler om geld in het laatje te brengen. Elk jaar weer mogen we rekenen op om en bij de 400 aanwezigen. Kaarten kosten 25 euro voor volwassenen, 15 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor kinderen beneden de 6 jaar is het gratis. Vanaf 12 uur is er barbecue à volonté, met een gratis aperitief erbij. Vanaf 14 uur is er ook taart en koffie en aansluitend kunnen de aanwezigen een gokje wagen naar een van de vele prijzen van de tombola. Hieraan deelnemen is dit jaar nog meer lonend, want de hoofdprijs is een uniek kunstwerk, geschonken door metaalkunstenaar Marc Vanhecke.” (JG)

Kaarten zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden en meer info is te vinden op onze website www.triangulovzw.be.