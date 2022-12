Vuurwerk tijdens oudejaarsnacht in Tielt mag alleen binnen bebouwde kom, met vergunning

In de nacht van oud naar nieuw vuurwerk afsteken in Tielt? Het kan, maar alleen als je toestemming hebt van de stad én binnen de bebouwde kom van Tielt of deelgemeenten woont. Wie meer afgelegen op het platteland woont, zal geen vergunning krijgen en mag dus geen vuurwerk afsteken.

Het Algemeen Politiereglement van de Stad Tielt verbiedt in principe het afschieten van vuurwerk, al wordt daar op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 0.30 uur een uitzondering op toegestaan. Maar dan moet je dat wel voor 20 december aanvragen. Als de brandweer die aanvraag gunstig adviseert, kan dan een vergunning afgeleverd worden, al dan niet met extra voorwaarden. Maar nieuw dit jaar is dat alle aanvragen die zich niet binnen de bebouwde kommen van Tielt, Aarsele, Kanegem of Schuiferskapelle situeren, sowieso niet vergund zullen worden.

Daarmee wil de stad dierenleed vermijden. “Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen”, aldus het stadsbestuur. “In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Daarom vragen we ook uitdrukkelijk dat men binnen de bebouwde kom, na het verkrijgen van een vergunning, ook kiest voor geluidsarm vuurwerk.”

Wie zich niet aan de regels houdt of vuurwerk afsteekt zonder vergunning, riskeert een GAS-boete.