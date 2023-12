Vuurwerk met Nieuwjaar in Ruiselede? Het blijkt ingewikkeld te zijn

Mag je met Nieuwjaar in Ruiselede vuurwerk afsteken? Liever niet, zegt de gemeentelijke webstek. In principe verboden, zegt de woordvoerder van politiezone regio Tielt waaronder Ruiselede schuilt. Soms wel als je het tijdig aanvraagt, vernemen we van een kort bericht bij het digitaal loket. Wat is het nu?

‘Het afsteken van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode wordt ten zeerste afgeraden’, lezen we op de gemeentelijke webstek. ‘Niet enkel jaag je dieren schrik aan, je brengt jezelf bij het afsteken ervan in gevaar.’ Daarop volgt een hele waslijst van ontraders: elk jaar vallen er in ons land duizend gewonden, het is slecht voor het milieu, de knallen verstoren de nachtrust, vuurwerk kan ontploffen…

Afwijkingen

De Algemene Politieverordening van de Politiezone regio Tielt is veel kordater: ‘Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken.’ Punt.

Maar – dit is tenslotte België – er zijn ‘afwijkingen’ op het reglement. Naar aanleidingen van ‘feestelijkheden’ (wat dat ook moge betekenen: een kerstmarkt, een buurtfeest, de verjaardag van een grote familie?) kun je ten laatste twee weken bij voorbaat een aanvraag indienen, om toch vuurwerk te gebruiken. De burgemeester kan daarvoor een speciale vergunning toestaan.

Persoonlijk verantwoordelijk

Dat is niet de enige uitzondering. Wie het niet kan laten, kan op nieuwjaarsnacht, tussen 31 december vanaf 23.30 uur tot 1 januari 00.30 uur op eigen privéterrein vuurwerk laten knallen, mits dat ten laatste vijf dagen bij voorbaat wordt aangevraagd. Je wordt dan wel verondersteld al je buren te verwittigen, zodat die hun dieren in veiligheid kunnen brengen en ramen en deuren gesloten houden. Je bent immers ‘persoonlijk verantwoordelijk’ voor alle onheil en schade die daar eventueel uit kunnen voortvloeien. De burgemeester kan in dat geval ook extra veiligheids- en voorzorgsmaatregelen eisen. Over wensballonnen – ook bekend als lampionnen – wordt niet ingewikkeld gedaan: die zijn in Ruiselede altijd verboden. (GGM)