Vuurwerk kan nog steeds bekoren

Middelkerke was samen met Koksijde en De Panne een van de weinige gemeenten waar vuurwerk werd afgestoken tijdens de overgang van 2021 naar 2022. Zowel in Middelkerke, ter hoogte van de casinosite, als op het strand van Westende kwamen heel wat feestvierders genieten van het vuurspektakel.

Aangezien de horecazaken reeds om 23 uur de deuren moesten sluiten heerste een heel andere sfeer dan andere jaren, maar heel wat mensen hadden hun eigen fles bubbels en glazen mee om te klinken op het nieuwe jaar. Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker en zijn echtgenote waren van de partij.

Voor Sandra Van den Bossche en Diego Demarcke van taverne Iceberg was het een heel speciale oudejaarsavond, want het was voor hen de eerste oudejaarsavond als gehuwd koppel. Op 19 november laatstleden stapten zij in het huwelijksbootje. De wensen werden gretig uitgewisseld met de hoop dat het de volgende keer werd helemaal gewoontjes kan.